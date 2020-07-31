Компания Adobe упростила работу с PDF-файлами

Компании Adobe и Google представляют новый способ для создания, преобразования, сжатия, подписи и оформления документов в наборах приложений Adobe Acrobat и Adobe Spark. Об этом сообщает информационное издание ITSider.

Ниже перечислены новые ярлыки, представленные Adobe:

PDF.new — для создания бесплатного Adobe Acrobat PDF из любого файла Microsoft Office или файла изображения.

Sign.new — для создания PDF-формы, которую пользователь может заполнить, подписать, сохранить и отправить.

JPGtoPDF.new — чтобы конвертировать JPG в PDF-файл.

CompressPDF.new — чтобы уменьшить размер файла PDF.

Create.new — для создания Adobe Spark Post.

Кроме того, в этом году компания запускает двадцать новых бесплатных онлайн-инструментов пакета программ Acrobat. Доступ к ним можно получить через специальную панель инструментов Acrobat Online. Все, что нужно сделать пользователям, это войти в систему с помощью Adobe ID.

Как уже ранее сообщало издание "Комментарии", компания Adobe улучшает функционал Photoshop для iPad.

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