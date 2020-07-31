Компания Adobe упростила работу с PDF-файлами

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Павел Зинченко
Компании Adobe и Google представляют новый способ для создания, преобразования, сжатия, подписи и оформления документов в наборах приложений Adobe Acrobat и Adobe Spark. Об этом сообщает информационное издание ITSider.
Ниже перечислены новые ярлыки, представленные Adobe:
PDF.new — для создания бесплатного Adobe Acrobat PDF из любого файла Microsoft Office или файла изображения.
Sign.new — для создания PDF-формы, которую пользователь может заполнить, подписать, сохранить и отправить.
JPGtoPDF.new — чтобы конвертировать JPG в PDF-файл.
CompressPDF.new — чтобы уменьшить размер файла PDF.
Create.new — для создания Adobe Spark Post.
Кроме того, в этом году компания запускает двадцать новых бесплатных онлайн-инструментов пакета программ Acrobat. Доступ к ним можно получить через специальную панель инструментов Acrobat Online. Все, что нужно сделать пользователям, это войти в систему с помощью Adobe ID.
Как уже ранее сообщало издание "Комментарии", компания Adobe улучшает функционал Photoshop для iPad.
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