Количество пиратского онлайн-контента резко сократилось

Количество новых материалов, незаконно распространяемых на пиратских сайтах, резко сократилось после того, как трем предполагаемым членам группы под названием Sparks было предъявлено обвинение в сговоре с нарушением авторских прав. Об этом сообщает BBC.

Sparks - это "группа релизов", которая приобретает фильмы, музыку и другие цифровые материалы до их официального выпуска и размещает их в Интернете. В августе власти США провели несколько рейдов. Через неделю количество новых пиратских материалов упало. По сообщению новостного сайта Torrentfreak, оно уменьшилось с 1944-х (за неделю до рейдов) до 168-ми (за неделю после них).

Трое мужчин, обвиненных в сговоре о нарушении авторских прав, были названы в юридических документах как Умар Ахмад, который живет в Норвегии, Джордж Бриди с острова Уайт и Джонатан Корреа, местонахождение которого не указано.

"Группа Sparks успешно воспроизвела и распространила сотни фильмов и телешоу до их розничной продажи, включая почти все фильмы, выпущенные крупными производственными студиями", - заявили власти США, которые обвиняет группу в причинении киностудиям "убытков на десятки миллионов долларов ".

Считается, что Sparks является частью большого скрытного сообщества под названием The Scene. В начале карантина наблюдался всплеск поиска пиратского контента. Согласно информации Fact, британской организации по защите интеллектуальной собственности, с февраля по апрель количество ссылок на нелегальные потоковые сайты увеличилось вдвое.

Как сообщало издание "Комментарии", в Нидерландах ликвидировали крупный пиратский онлайн-плеер.

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