Кофе в биореакторе: как выглядит и какой аромат имеет напиток из лаборатории

Ученые центра технических исследований Финляндии выращивают в пробирках кофе. Сначала они из растения выделили клетки и вырастили их в биореакторе. В результате получили белую биомассу. Об этом сообщают на сайте Центра технических исследований в Финляндии ( VTT ).



Кофе научились выращивать в лаборатории, фото vttresearch

При обжаривании масса приобретает характерный для кофе цвет и аромат. По словам ученого Хейкия Айсалы, у кофе был характерный аромат. В зависимости от степени обжарки аромат был фруктовым, растительным и даже медовым.

Сельское хозяйство в лаборатории предсказуемо не страдает от глобального потепления, не нужно использовать пестициды для защиты от вредителей. Руководитель исследовательской группы доктор Хайко Ришер говорит, что культивирование в биореакторе – это полностью замкнутая и закрытая система, которая не подвергается загрязнениям.



По словам Ришера, этот проект являлся частью биотехнологического производства товаров сельского хозяйства. Для производства используются микробы, растительные клетки. Ученые работали над созданием клеточных линий кофейного растения в лаборатории. Затем клетки помещали в биореакторы для производства биомассы.

Кофейная биомасса — это экспериментальный продукт питания. Ученые говорят, что идею о приготовлении кофе из клеток растения высказал еще в 1970-х годах П.М. Таунсли. Разработчики убеждены, что через четыре года смогут поставлять свою продукцию на рынки Европы и США для кофеманов.

"Выращивание растительных клеток требует специального опыта, когда пора масштабировать и оптимизировать процесс. Последующая переработка и формулировка продукта вместе с одобрением регуляторных органов и введением на рынок являются дополнительными шагами на пути к коммерческому продукту. Тем не менее, теперь мы доказали, что кофе, выращенный в лаборатории, может стать реальностью", — говорит Ришер .

По данным ученых, к 2050 году половина земель, используемых для выращивания высококачественного кофе, будут непродуктивными.

Как сообщал портал "Комментарии", ученые выяснили, с чем нельзя пить кофе, чтобы не навредить своему организму.

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