Клавиша Fn есть почти на каждом компьютере: но для чего она нужна

В мире ноутбуков и современных клавиатур есть множество клавиш, функции которых не всегда очевидны на первый взгляд. Одной из таковых является клавиша Fn. Она может показаться лишней или незначительной, но на самом деле эта клавиша выполняет ряд полезных функций, которые могут облегчить работу с устройством.



Клавиша Fn. Фото из открытых источников

Что такое клавиша Fn

Fn (от английского "FuNction" – функция) – это специальная клавиша, позволяющая активировать дополнительные функции других клавиш на клавиатуре. Она обычно расположена в левом нижнем углу клавиатуры, рядом с клавишами Ctrl и Alt. Fn используется преимущественно на ноутбуках и компактных клавиатурах, где из-за ограниченного пространства физически невозможно разместить все необходимые кнопки.

Для чего нужна Fn

Кнопка Fn позволяет использовать одну клавишу для выполнения нескольких действий, то есть изменять функции клавиш на клавиатуре. Например, нажав комбинацию клавиш Fn + F1, можно отключить звук, а Fn + F2 – уменьшить яркость экрана.

Синим цветом показан пример, какие функции изменяются при нажатии на клавишу Fn

Функции клавиши Fn могут отличаться в зависимости от типа клавиатуры или устройства, на котором она расположена. На некоторых клавиатурах можно изменить поведение Fn через настройки. Это позволяет определить, нужно ли постоянно удерживать Fn для доступа к дополнительным функциям, или эти функции будут активны по умолчанию, а удержание Fn будет отключать их.

Клавиша Fn – это не просто дополнительная кнопка на клавиатуре. Она открывает доступ к множеству полезных функций, которые могут значительно повысить производительность работы с ноутбуком или клавиатурой. Знание того, как правильно использовать эту клавишу, позволяет максимально эффективно пользоваться своим устройством, делая работу более быстрой и удобной.

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