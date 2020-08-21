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Главная Новости IT технологии Китайский техногигант попытался примириться с Дональдом Трампом
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Китайский техногигант попытался примириться с Дональдом Трампом

Alibaba пытается сохранить хорошие отношения с США, чтобы поддержать рост доходов

сегодня, 10:53
Автор:

Павел Зинченко

Китайская компания Alibaba предприняла шаги по снижению напряженности с Дональдом Трампом, который продолжает угрожать китайским фирмам. Об этом сообщает BBC.

Генеральный директор Дэниел Чжан сказал, что политика интернет-магазина "поддерживает американские бренды, розничных торговцев, малый бизнес и фермеров". Это заявление прозвучало после того, как технический гигант объявил о более высоком, чем ожидалось, скачке квартальных продаж.

Китайский техногигант попытался примириться с Дональдом Трампом

Ранее в этом месяце госсекретарь США Майк Помпео призвал американские технологические компании разорвать связи с китайскими компаниями, включая поставщиков облачных вычислений Alibaba, Tencent и Baidu, в рамках так называемой программы администрации Трампа "Чистая сеть". Это произошло после того, как Трамп подписал два указа, нацеленных на китайское приложение для обмена видео TikTok и платформу обмена сообщениями WeChat.

В то же время Alibaba сообщила, что продажи ее коммерческого бизнеса за три месяца выросли на 34% по сравнению с прошлым годом. Акции Alibaba взлетели более чем на 20% в этом году, поскольку инвесторы по всему миру вкладывали деньги в технологические компании, которые, как считается, извлекали выгоду из того, что люди оставались дома во время пандемии коронавируса. 

Результаты Alibaba отражают восстановление экономики Китая после пандемии. Фактически, компания заявила об этом во время своего отчета о прибылях и убытках, объяснив рост доходов "эффективным управлением" Китаем во время вспышки болезни на большей части территории страны.

Как сообщало издание "Комментарии", правительство Великобритании пересмотрело свое отношение к Huawei.


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