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«Китайский Франкенштейн» снова начнет работу над генетическими экспериментами

Китайский генетик хочет продолжить свои эксперименты над людьми

сегодня, 18:20
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Автор:

Slava Kot

Китайский ученый Хэ Цзянькуй, в 2018 году модифицировавший гены двух девушек и проведший за это 3 года в тюрьме, хочет возобновить генные исследования. На этот раз учёный хочет найти лекарство против редких заболеваний, однако группа юристов и ученых пытается остановить его. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание South China Morning Post.

«Китайский Франкенштейн» снова начнет работу над генетическими экспериментами

Ученый Хэ Цзянькуй. Фото из открытых источников

Хэ Цзянькуй работал в Южнокитайском университете науки и технологий до 2018 года. В это время на конференции в Гонконге ученый объявил о рождении первых в мире детей, гены которых были изменены искусственным путем. Эта новость вызвала критику среди общественности и научных кругов, а ученого прозвали "китайским Франкенштейном" за опыты над людьми, направленными на искусственный "дизайн детей и новую форму евгеники". В 2019 году власти Китая осудили Хэ Цзянькуя на три года из-за незаконной практики.


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Он был освобожден из тюрьмы в апреле 2022 года, а в прошлом месяце объявил, что намерен продолжать работу по преодолению нескольких генетических заболеваний через два-три года. Первой болезнью которой стремится противостоять китайский генетик – это мышечная дистрофия Дюшена – наследственное расстройство прогрессирующей мышечной слабости. Ученый ожидает собрать 50 млн долларов для начала своей работы в 2025 году.

Научные круги и юридические эксперты критически отнеслись к заявлениям генетика.

"Мы решительно осуждаем отказ Хэ Цзянькуя рассуждать о его преступлении, связанном с серьезным нарушением этики, законов и правил редактирования генов. Мы также решительно осуждаем его обманчивую маркетинговую рекламу относительно его планов исследования редких заболеваний при отсутствии научной обоснованности и этических гарантий" заявила группа критиков китайского учёного.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что ученые исследовали чернобыльских собак.

Также "Комментарии" писал о Китае, который резко критикует США за передачу атомных подлодок.



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Источник: https://www.scmp.com/news/china/science/article/3213328/ban-he-jiankui-creator-gene-edited-babies-experimenting-people-chinese-bioethics-group-says
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