«Китайский Франкенштейн» снова начнет работу над генетическими экспериментами

Китайский ученый Хэ Цзянькуй, в 2018 году модифицировавший гены двух девушек и проведший за это 3 года в тюрьме, хочет возобновить генные исследования. На этот раз учёный хочет найти лекарство против редких заболеваний, однако группа юристов и ученых пытается остановить его. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание South China Morning Post.

Ученый Хэ Цзянькуй. Фото из открытых источников

Хэ Цзянькуй работал в Южнокитайском университете науки и технологий до 2018 года. В это время на конференции в Гонконге ученый объявил о рождении первых в мире детей, гены которых были изменены искусственным путем. Эта новость вызвала критику среди общественности и научных кругов, а ученого прозвали "китайским Франкенштейном" за опыты над людьми, направленными на искусственный "дизайн детей и новую форму евгеники". В 2019 году власти Китая осудили Хэ Цзянькуя на три года из-за незаконной практики.

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Он был освобожден из тюрьмы в апреле 2022 года, а в прошлом месяце объявил, что намерен продолжать работу по преодолению нескольких генетических заболеваний через два-три года. Первой болезнью которой стремится противостоять китайский генетик – это мышечная дистрофия Дюшена – наследственное расстройство прогрессирующей мышечной слабости. Ученый ожидает собрать 50 млн долларов для начала своей работы в 2025 году.

Научные круги и юридические эксперты критически отнеслись к заявлениям генетика.

"Мы решительно осуждаем отказ Хэ Цзянькуя рассуждать о его преступлении, связанном с серьезным нарушением этики, законов и правил редактирования генов. Мы также решительно осуждаем его обманчивую маркетинговую рекламу относительно его планов исследования редких заболеваний при отсутствии научной обоснованности и этических гарантий" заявила группа критиков китайского учёного.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что ученые исследовали чернобыльских собак.

Также "Комментарии" писал о Китае, который резко критикует США за передачу атомных подлодок.