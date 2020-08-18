Китайская компания сообщила о выходе смартфона с уникальной фронтальной камерой

Корпорация ZTE официально объявила, что смартфон ZTE Axon 20 5G будет выпущен в Китае 1 сентября 2020 года. Устройство станет первым в мире массовым смартфоном с фронтальной камерой, расположенной под дисплеем. Об этом сообщает информационный портал Tekdeeps.

Представляя этот смартфон, компания обогнала всех крупных производителей, которые еще не готовы выпустить такую ​​технологию на рынок. С другой стороны, потребители стали свидетелями следующего витка эволюции дисплеев для смартфонов. Теперь, помимо экранов с водяными насечками и вентиляционными отверстиями, добавлены субэкранные камеры.

ZTE не в первый раз радует поклонников чем-то интересным. Компания ранее выпустила первый в мире дисплей, чувствительный к давлению, первый 3D-дисплей без очков и первый складной смартфон с двумя экранами. В 2019 году ZTE представила первый серийный смартфон 5G - ZTE Axon 10 Pro 5G. Специалисты ZTE не собираются останавливаться на достигнутом и надеются, что в будущем смогут предложить инновационные технологии.

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