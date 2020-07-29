Китайская компания представила бюджетные зарядные адаптеры

Бренд Nubia провел большую презентацию. Одними из новинок стали новые мощные зарядные адаптеры. В частности, зарядное устройство GaN на 120 Вт с тремя портами для зарядки. Оно изготавливается с использованием полупроводников на основе нитрида галлия. Использование полупроводниковых материалов на основе нитрида галлия имеет преимущества сверхпроводимости, устойчивости к высоким температурам, кислотам и щелочи, а также значительно уменьшает размер зарядного устройства. Об этом сообщает PingvinPro.

До сих пор большинство зарядных устройств GaN были рассчитаны или на 65 Вт или 90 Вт, но трехпортовое зарядное устройство Nubia GaN увеличил мощность до 120 Вт. Три порта, которыми оснащено устройство – 1х USB-A и 2х USB-C. Его можно использовать для зарядки нескольких устройств, таких как смартфоны, планшеты и даже ноутбуки. Компания утверждает, что ее зарядное устройство на 25% меньше, чем блок питания от MacBook Pro 96 Вт USB-C. Помимо компактной конструкции, адаптер имеет стильный и лаконичный дизайн.

Также Nubia выпустила трехпортовое зарядное устройство GaN на 65 Вт и двухпортовый на 45 Вт. Еще был представлен кабель для передачи данных типа "2в1" с USB-C, который поддерживает 5А и быструю зарядку. Nubia GaN мощностью 120 Вт стоит ¥ 299 (≈ ₴ 1 184 / $ 43), а зарядные адаптеры на 65 Вт и 45 Вт стоят ¥ 169 (≈ ₴ 670 / $ 24) и ¥ 99 (≈ ₴ 392 / $ 14) соответственно. Кабель "2в1" с USB-C стоит ¥ 79 (≈ ₴ 313 / $ 11).

Как сообщало издание "Комментарии", Adobe улучшает функционал Photoshop для iPad.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!