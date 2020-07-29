kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 29.07.2020

BTC/USD

11051.59

ETH/USD

322.40

LTC/USD

55.60

НБУ 29.07.2020

USD/UAH

27.85

EUR/UAH

32.65

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Срываем маски
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости IT технологии Китайцы научились взламывать продукцию Apple
commentss НОВОСТИ Все новости

Китайцы научились взламывать продукцию Apple

Уязвимость продукции Apple невозможно устранить на программном уровне

сегодня, 14:33
Автор:

Павел Зинченко
Китайцы научились взламывать продукцию Apple

Китайская команда разработчиков Pangu рассказала о встроенной уязвимости продукции американского технологического гиганта Apple, которую невозможно устранить на программном уровне. Об этом сообщает информационное издание Росбалт.

Таким образом, хакерам подвластны любые смартфоны и планшеты американской технологической компании. Киберпреступники сумели найти лазейку в процессорах SEP (Secure Enclave Protection), которые несут ответственность за хранение конфиденциальной информации.

Хакеры получают возможность подобрать код для разблокировки гаджета, имея физический доступ к устройству. После десяти попыток ввести пароль эксплойт Checkm8 обходит автоматическую блокировку устройства. При этом дистанционно совершить такую операцию невозможно.

О достижениях КНР рассказали в международном агентстве Digitpol, имеющем лицензию Минюста Нидерландов.  

Ранее сообщалось, что президента Украины Владимира Зеленского в Крыму атаковали хакеры, связанные с ФСБ.

Как сообщало издание "Комментарии", хакеры опубликовали украденные у ФБР документы.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!