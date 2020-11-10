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Китай представил новейший боевой беспилотник

Беспилотный штурмовик Wing Loong-10 предназначен для целей наблюдения и воздушной разведки

сегодня, 01:15
Автор:

Павел Зинченко

Китай представил свой новый беспилотный штурмовик Wing Loong-10 на авиашоу Nanchang Airshow 2020, которое стартовало в субботу. Дрон будет использоваться для целей наблюдения и воздушной разведки. Кроме того, он способен нести оружие класса "воздух-земля". Этот тип беспилотного самолета использовался силами саудовской коалиции в Йемене и правительством национального согласия (ПНС) в Ливии.

Китай представил новейший боевой беспилотник

Китай представил штурмовик Wing Loong-10

Аппарат может нести 200 кг вооружения и разведывательного оборудования с дальностью действия 4000 километров и может находиться в воздухе 20 часов.

Беспилотник, который, по сообщениям китайских СМИ, стоит около 57 000 долларов США, может быть оснащен различными датчиками, включая инфракрасную вышку и радар с синтезированной апертурой, сообщает портал Defense World.

Среди боеприпасов Wing Loong может нести ракету БА-7 "воздух-земля", бомбу с лазерным наведением YZ-212, противопехотную бомбу YZ-102A и 50-кг управляемую мини-помпу LS-6.

Как сообщало издание "Комментарии", беспилотник впервые в истории совершил посадку в гражданском аэропорту.


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Источник: https://www.time24story.com/2020/11/china-unveils-new-wing-loong-10-attack-drone-photos-2.html
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