Беспилотник впервые в истории совершил посадку в гражданском аэропорту

Летательный аппарат Heron компании Israel Aerospace Industries (IAI) стал первым беспилотным летательным аппаратом, который приземлился в международном аэропорту наряду с коммерческими рейсами в гражданском воздушном пространстве. БПЛА взлетел с аэродрома в Эйн-Шемере, приземлился в международном аэропорту Бен-Гурион и вернулся в Эйн-Шемер. Все этапы полета, включая взлет и посадку, контролировались со станции в Эйн-Шемере. Об этом сообщает Unmanned Systems Technology.

Посадка доказывает надежность и безопасность операционной системы Long Runner, разработанной IAI, которая использует спутниковую связь для обеспечения автоматического взлета и посадки БПЛА, выполняющих дальние полеты до 1500 км и более.

Платформа Heron, разработанная для выполнения долгосрочных стратегических и тактических задач и обеспечения ситуационной осведомленности для принятия важных решений, широко использовалась военно-воздушными силами нескольких стран, включая Израиль и Германию. Она может работать в суровых погодных условиях и нести несколько полезных грузов, а также грузы весом до 290 кг. Моше Леви, исполнительный вице-президент IAI и генеральный менеджер группы военных самолетов, дал свои комментарии относительно успешно проведенных испытаний.

"БПЛА Heron компании IAI сегодня совершил значительный прорыв, впервые приземлившись в международном аэропорту. Будущему миру авиации будет необходимо, чтобы беспилотные летательные аппараты приземлялись в гражданских аэропортах, и сегодня это случилось в первый раз благодаря жесткой и совместной работе гражданской авиации Израиля и Управление аэропортов Израиля. Это большое достижение IAI на арене БПЛА"

Как сообщало издание "Комментарии", беспилотный электрокорабль мониторит качество воды в Пекине.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!