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Киберпреступники крадут биткоины для благотворительности

Хакерам безразлично, каким способом зарабатывать деньги, если помогать изменять мир к лучшему

сегодня, 23:09
Автор:

Диденко Светлана

Американская группировка хакеров начинает воровать в пользу благотворительности.

Киберпреступники крадут биткоины для благотворительности

Фото: 112 Україна

Хакеры из группировки "Darkside Hackers" похитили кпиртувалюту и пожертвовали ее в благотворительных целях. После этого киберпреступники публично выставили доказательства в сети Интернет.

На просторах даркнета участники группировки начали оставлять сообщения, что они хотят сделать этот мир лучше. Хакеры, чтобы доказать свою серьезность своих намерений, добавили скриншоты переводов по 10 000 долларов США в биткоинах благотворительным организациям.

Первой, кто получил транзакцию стала некоммерческая организация "Children International", которая находится в Канзас-Сити, Миссури (США). Однако администрация отказались от полученных средств, ведь они получены нечестным путем.

Другая организация "The Water Project" еще не подтвердила прием средств. Однако сейчас на официальном сайте указано, что они не принимают нежелательные запросы на финансирование или проектные предложения и не будут отвечать на такие запросы.

В "Darkside Hackers" отметили, что они не считаются с тем, каким образом группировка зарабатывает средства, если при этом смогут помогать менять жизнь к лучшему. Они считают, что часть денег будет и дальше идти на благотворительность. При этом свои атаки они будут осуществлять только на компании-гиганты, которых взламывать и требовать значительные выкупы.

Ранее "Комментарии" сообщали, что хакеры взломали известного производителя видеоигр.


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Источник: https://news.finance.ua/ua/news/-/482263/hakery-vytratyly-vykradenu-kryptovalyutu-na-blagodijnist?utm_source=telegram&utm_medium=social&utm_campaign=co_vsv&utm_content=482263_161120
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