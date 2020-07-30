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Киберцентр НАТО рассказал, как бороться с вредоносными программами

Справочник «Malware Reverse Engineering Handbook» рассказывает о методах анализа файлов вредоносного ПО

сегодня, 14:09
Автор:

Павел Зинченко
Киберцентр НАТО рассказал, как бороться с вредоносными программами

Киберцентр НАТО в Таллине (NATO Cooperative Cyber Defence Centre of Excellence, NATO CCDCOE) выпустил новый справочник самых популярных техник, использующихся исследователями безопасности для изучения вредоносного ПО. Об этом сообщает издание Internet Ua.

В "Malware Reverse Engineering Handbook" коротко рассказывается о методах анализа исполняемых файлов вредоносного ПО, атакующего Windows-ПК. В справочнике представлены техники, чаще всего используемые специалистами для изучения вредоносных программ, в частности, настройка LAB-среды (набора физических и виртуальных машин для тестирования приложений), анализ сети, поведенческий анализ, а также статический и динамический анализ кода.

Читатель узнает, что такое дизассемблеры, инструменты для отладки, песочницы, инструменты для мониторинга системы и сети, а также познакомится с инструментами для реагирования на инциденты и совместной работы. Более "продвинутые" методы анализа вредоносного ПО в справочнике не представлены, поскольку его можно рассматривать как первые шаги в исследовании и борьбе с угрозами.

NATO CCDCOE – подразделение НАТО со штаб-квартирой в Таллине (Эстония), занимающееся проблемами кибербезопасности стран Альянса. Имеет статус военной организации и является одним из ключевых элементов системы НАТО по развитию возможностей в сфере киберобороны.

Как сообщало издание "Комментарии", хакеры опубликовали украденные у ФБР документы.


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