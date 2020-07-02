Каналы Discovery будут вещать в Тропической Африке

Телеканал Discovery объявил о запуске двух своих каналов, Investigation Discovery (ID) и Discovery Science, на французском языке совместно с поставщиком цифрового платного телевидения StarTimes в странах Африки к югу от Сахары. Об этом сообщает Broadcastprome.

Некоторые шоу, к которым у подписчиков StarTimes будет доступ по идентификатору, включают "Сеть лжи", "Сердце тьмы", "Влияние убийства", "Кто-то, о ком вы думали, что вы знали" и "Разумное сомнение".

На Discovery Science зрители смогут посмотреть документальный фильм Space Launch: America Returns, который покажет космический корабль SpaceX Crew Dragon, на котором космонавты Боб Бенкен и Даг Херли отправились на МКС.

Discovery и StarTimes работают вместе с 2015 года, и текущий спектр предложений от Discovery StarTimes включает в себя Real Time, Discovery Family и ID на английском языке.

Комментируя развитие событий, Аманда Тернбулл, вице-президент и генеральный директор Discovery в Африке, на Ближнем Востоке и в Турции, сказала: "Мы стремимся создавать контент самого высокого качества, который информирует, вдохновляет и развлекает. Мы всегда ищем способы расширить наше предложение, сделав его доступным для новой аудитории. Благодаря этим каналам мы сможем удовлетворить растущие потребности франкоязычных подписчиков на всем континенте, еще больше углубляя наши старые отношения со StarTimes".

Лили Мэн, глава медиа-подразделения StarTimes, отметила: "Мы рады начать еще одно сотрудничество с Discovery, сделав эти два потрясающих канала доступными для франкоязычных семей по всей Африке. Мы по-прежнему стремимся обогатить наши премиальные контенты, чтобы наши подписчики могли наслаждаться лучшим телевизионным опытом со StarTimes".

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