logo
Русский Українська

BTC/USD

45353.09

ETH/USD

3119.32

LTC/USD

162.18

USD/UAH

26.85

EUR/UAH

31.90

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
ministr

Министр, кофе, круассан
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости IT технологии Какое приложение стало самым популярным в мире благодаря коронавирусу
commentss НОВОСТИ Все новости

Какое приложение стало самым популярным в мире благодаря коронавирусу

Существенный толчок к росту популярности TikTok дала пандемия COVID-19

сегодня, 13:25
Автор:

Хмільовська Інна

Самым популярным в мире приложением стала соцсеть TikTok. Еще год назад приложение занимало четвертое место по количеству загрузок. Аналитики Nikkei говорят, что этому способствовала пандемия коронавируса, пишет Тechtoday.

Какое приложение стало самым популярным в мире благодаря коронавирусу

TikTok, фото с открытых источников

TikTok опережает по количеству установок Facebook, Instagram, WhatsApp и любую другую социальную платформу. Ранее лидером был мобильный клиент Facebook, и это не вызывает удивления, поскольку это самая популярная социальная сеть — имеет аудиторию более миллиарда пользователей.

Существенный толчок к росту популярности TikTok дала пандемия COVID-19. Она способствовала регистрации большого числа новых пользователей, включая публичных людей.

Какое приложение стало самым популярным в мире благодаря коронавирусу - фото 2

Результат популярности TikTok мог быть иным, если бы бывший президент США Дональд Трамп воплотил свое намерение и запретил бы это приложение из-за угрозы национальной безопасности США. Нынешний президент США Джо Байден отменил все запреты на TikTok.

Сегодня многие сервисы внедряют формат видео, похожий на формат TikTok. Например, можно вспомнить Instagram Reels и YouTube Shorts.

Приложение TikTok является соцсетью для просмотра коротких видеороликов. Его создала китайская компания ByteDance, которая запустила международную версию TikTok в 2017 году. Эту соцсеть часто еще называют соцсетью для подростков из-за небольшого среднего возраста ее аудитории.

Как ранее сообщал портал "Комментарии", Forbes назвал самых успешных тиктокеров, которые зарабатывают больше всех. Самой высокооплачиваемой звездой TikTok оказалась 19-летняя американка Эдисон Рэй Истерлинг. С помощью видеороликов в приложении она всего лишь за год заработала 5 миллионов долларов. При этом за ее творчеством следят около 54 миллионов подписчиков. Благодаря этому, бывшая студентка Луизианского университета может прилично зарабатывать на рекламе. Рэй предложили сотрудничество такие компании как Daniel Wellington и Reebok.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://techtoday.in.ua/news/tiktok-stav-najpopulyarnishym-dodatkom-u-sviti-varto-dyakuvaty-koronavirusu-145407.html
Теги:
comments

Обусуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ