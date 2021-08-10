Какое приложение стало самым популярным в мире благодаря коронавирусу

Самым популярным в мире приложением стала соцсеть TikTok. Еще год назад приложение занимало четвертое место по количеству загрузок. Аналитики Nikkei говорят, что этому способствовала пандемия коронавируса, пишет Тechtoday.

TikTok, фото с открытых источников

TikTok опережает по количеству установок Facebook, Instagram, WhatsApp и любую другую социальную платформу. Ранее лидером был мобильный клиент Facebook, и это не вызывает удивления, поскольку это самая популярная социальная сеть — имеет аудиторию более миллиарда пользователей.

Существенный толчок к росту популярности TikTok дала пандемия COVID-19. Она способствовала регистрации большого числа новых пользователей, включая публичных людей.





Результат популярности TikTok мог быть иным, если бы бывший президент США Дональд Трамп воплотил свое намерение и запретил бы это приложение из-за угрозы национальной безопасности США. Нынешний президент США Джо Байден отменил все запреты на TikTok.

Сегодня многие сервисы внедряют формат видео, похожий на формат TikTok. Например, можно вспомнить Instagram Reels и YouTube Shorts.

Приложение TikTok является соцсетью для просмотра коротких видеороликов. Его создала китайская компания ByteDance, которая запустила международную версию TikTok в 2017 году. Эту соцсеть часто еще называют соцсетью для подростков из-за небольшого среднего возраста ее аудитории.

Как ранее сообщал портал "Комментарии", Forbes назвал самых успешных тиктокеров, которые зарабатывают больше всех. Самой высокооплачиваемой звездой TikTok оказалась 19-летняя американка Эдисон Рэй Истерлинг. С помощью видеороликов в приложении она всего лишь за год заработала 5 миллионов долларов. При этом за ее творчеством следят около 54 миллионов подписчиков. Благодаря этому, бывшая студентка Луизианского университета может прилично зарабатывать на рекламе. Рэй предложили сотрудничество такие компании как Daniel Wellington и Reebok.

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