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Какие страны вошли в топ-10 по количеству научных разработок и над чем работают ученые

Какие технологии разрабатывают ученые в разных странах мира

сегодня, 12:30
Автор:

Козлова Альбіна
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В 2021 году ученые из разных стран мира не только исследовали, как бороться с пандемией, но и продолжили изучение и разработку современных технологий. На какие изобретения ученые подавали документы, чтобы получить патенты. Об этом известно из IFI Сlaims Patent Servises.

Какие страны вошли в топ-10 по количеству научных разработок и над чем работают ученые

Над какими технологиями работают ученые, фото из открытых источников

Согласно данным, в 2021 году произошло снижение общего количества патентов в США, а количество патентных грантов в Китае наоборот резко возросло. Общее количество патентных грантов в США сократилось на 7,5 процента с 2020 года, что стало самым большим падением с 2018 года.

Все же, не смотря на это, рейтинг ТОП-10 стран по количеству патентов в сфере инноваций возглавили Соединенные штаты. На втором месте оказалась Япония (47105 патентов) по количеству патентов, на третьем – Южная Корея (21264), на четвертом – Китай (20679), на пятом – Германия (14663). В рейтинге по количеству патентов после Германии оказались Тайвань, затем Франция, Великобритания, Швейцария, Канада.

Среди наиболее инновационных компаний 2021 года в сфере интеллектуальной собственности США лидерами стали: International Business Machines Corp, Samsung Electronics Co Ltd , Кэнон Инк. Это компании, производящие программное обеспечение , мониторы, гаджеты и компьютерную технику.

Как ни странно, Huawei Technologies Co Ltd обыграл Apple Inc и Microsoft Technology Licensing LLC и занял 5 место в ТОП-50 наиболее инновационных компаний 2021 года в сфере интеллектуальной собственности США . Тогда как Apple Inc оказалась на 7-м месте.

За год, когда количество патентных грантов США уменьшилось с 8 до 12 процентов среди мировых корпораций, китайские компании отличались ростом на 10 процентов, с 18 792 в 2020 году до 20 679 в течение прошлого года. Всего четыре китайские компании сейчас вошли в ТОП-50 США, включая Huawei на 5 месте, BOE на 11 месте, Advanced New Technologies на 43 месте и Guangdong Oppo на 49 месте.

Больше всех в 2021 году получили патенты изобретения в сфере компьютерных систем и систем данных. За 2021 год увеличилось количество разработок, касающихся квантовых компьютеров, искусственного интеллекта и компьютеров, основанных на биологических моделях.

Ученые работают над технологиями, использующими биологию мозга как источник вдохновения. Среди интересующихся такими разработками компаний – ведущие специалисты в области технологий, как IBM, Google, Samsung, Microsoft и Intel. Именно отрасль науки, работающая над искусственным интеллектом и биологическими моделями, показала самый большой рост в 2021 году.

Кроме этого, ученые активно изучают распознавание данных, их представление и создание разных видов электронных носителей. На третьем месте по количеству интереса и разработок в мире – изучение пептидов. В рейтинг изобретений по количеству патентов включили также обработку или генерацию изображений; генную инженерию; исследование ферментов и микроорганизмов.

Как сообщал портал "Комментарии", некоторые модели смартфонов BlackBerry перестанут работать.


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Источник: https://www.ificlaims.com/rankings-trends-2021.htm
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