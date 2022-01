Какие страны вошли в топ-10 по количеству научных разработок и над чем работают ученые

В 2021 году ученые из разных стран мира не только исследовали, как бороться с пандемией, но и продолжили изучение и разработку современных технологий. На какие изобретения ученые подавали документы, чтобы получить патенты. Об этом известно из IFI Сlaims Patent Servises.

Над какими технологиями работают ученые, фото из открытых источников

Согласно данным, в 2021 году произошло снижение общего количества патентов в США, а количество патентных грантов в Китае наоборот резко возросло. Общее количество патентных грантов в США сократилось на 7,5 процента с 2020 года, что стало самым большим падением с 2018 года.

Все же, не смотря на это, рейтинг ТОП-10 стран по количеству патентов в сфере инноваций возглавили Соединенные штаты. На втором месте оказалась Япония (47105 патентов) по количеству патентов, на третьем – Южная Корея (21264), на четвертом – Китай (20679), на пятом – Германия (14663). В рейтинге по количеству патентов после Германии оказались Тайвань, затем Франция, Великобритания, Швейцария, Канада.

Среди наиболее инновационных компаний 2021 года в сфере интеллектуальной собственности США лидерами стали: International Business Machines Corp, Samsung Electronics Co Ltd , Кэнон Инк. Это компании, производящие программное обеспечение , мониторы, гаджеты и компьютерную технику.

Как ни странно, Huawei Technologies Co Ltd обыграл Apple Inc и Microsoft Technology Licensing LLC и занял 5 место в ТОП-50 наиболее инновационных компаний 2021 года в сфере интеллектуальной собственности США . Тогда как Apple Inc оказалась на 7-м месте.

За год, когда количество патентных грантов США уменьшилось с 8 до 12 процентов среди мировых корпораций, китайские компании отличались ростом на 10 процентов, с 18 792 в 2020 году до 20 679 в течение прошлого года. Всего четыре китайские компании сейчас вошли в ТОП-50 США, включая Huawei на 5 месте, BOE на 11 месте, Advanced New Technologies на 43 месте и Guangdong Oppo на 49 месте.

Больше всех в 2021 году получили патенты изобретения в сфере компьютерных систем и систем данных. За 2021 год увеличилось количество разработок, касающихся квантовых компьютеров, искусственного интеллекта и компьютеров, основанных на биологических моделях.

Ученые работают над технологиями, использующими биологию мозга как источник вдохновения. Среди интересующихся такими разработками компаний – ведущие специалисты в области технологий, как IBM, Google, Samsung, Microsoft и Intel. Именно отрасль науки, работающая над искусственным интеллектом и биологическими моделями, показала самый большой рост в 2021 году.

Кроме этого, ученые активно изучают распознавание данных, их представление и создание разных видов электронных носителей. На третьем месте по количеству интереса и разработок в мире – изучение пептидов. В рейтинг изобретений по количеству патентов включили также обработку или генерацию изображений; генную инженерию; исследование ферментов и микроорганизмов.

