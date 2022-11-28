Как выглядели бы герои Гарри Поттера, будь они японцами (ФОТО)

Фанаты мира Гарри Поттера решили посмотреть, как выглядели бы главные герои из фильмов о юном волшебнике, если бы их школа находилась в Японии. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Telegram–канал UAPROTECH.



Гермиона Грейнджер. Фото: из открытых источников

Энтузиасты для превращения классических героев из саги о Гарри Поттере в японцев использовали помощь искусственного интеллекта, а именно программу Midjourney. С помощью этого приложения пользователь вводит текстовый запрос и получает изображение. Программа работает на основе многих алгоритмов.

На созданных изображениях можно увидеть Гарри Поттера, Гермиону Грейнджер, Рона Уизли и других героев из фильмов.

Посмотреть изображения адаптированных под средневековую Японию персонажей из фильмов о Гарри Поттере можно ниже:

Интересно, что с выхода первого фильма Гарри Поттер и философский камень прошло уже более 20 лет. Мы сравнили, как изменились актеры за это время.

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