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Как выглядели бы герои Гарри Поттера, будь они японцами (ФОТО)

Нейросеть адаптировала классических героев фильма о Гарри Поттере под японцев.

сегодня, 23:00
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Автор:

Slava Kot

Фанаты мира Гарри Поттера решили посмотреть, как выглядели бы главные герои из фильмов о юном волшебнике, если бы их школа находилась в Японии. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Telegramканал UAPROTECH.

Как выглядели бы герои Гарри Поттера, будь они японцами (ФОТО)

Гермиона Грейнджер. Фото: из открытых источников

Энтузиасты для превращения классических героев из саги о Гарри Поттере в японцев использовали помощь искусственного интеллекта, а именно программу Midjourney. С помощью этого приложения пользователь вводит текстовый запрос и получает изображение. Программа работает на основе многих алгоритмов.

На созданных изображениях можно увидеть Гарри Поттера, Гермиону Грейнджер, Рона Уизли и других героев из фильмов.

Посмотреть изображения адаптированных под средневековую Японию персонажей из фильмов о Гарри Поттере можно ниже:

Интересно, что с выхода первого фильма Гарри Поттер и философский камень прошло уже более 20 лет. Мы сравнили, как изменились актеры за это время.

Ранее портал "Комментарии" сообщал об уникальной выставке картин во Львове. Активисты использовали нейросеть Midjourney и создали картины с изображением разных животных. Организаторы выставки "Животные глазами машины" планируют все вырученные средства по продаже картин передать на питание военных.

Также "Комментарии" писали о художнике, который с помощью искусственного интеллекта показал, как выглядели бы звезды, погибшие в молодом возрасте в старости. Среди известных личностей турецкий художник показал Курта Кобейна, Фредди Меркьюри, Майкла Джексона и других. Кроме того, мы писали о звездах, хоть и родившихся в один год, но выглядящих кардинально по другому по сравнению со своими сверстниками.



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Источник: https://t.me/uaprotech/1736
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