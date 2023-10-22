Как подключить IP-камеру без Интернета: простая инструкция и все об устройстве

IP-камера — это инновация в сфере охраны объектов, и популярность такого оборудования продолжает стремительно расти. Мы расскажем, как работает IP-камера, для чего она нужна, и как подключить ее без Интернета.

IP-камера. Фото: wirestock, Freepik

Что такое IP-камера

IP-камера (Internet Protocol camera) — это устройство, которое объединило в себе камеру и мини-компьютер. В такой камере есть не только оптика, но и центральный процессор, процессор сжатия, сетевой модуль и множество умных функций.

Для чего нужна IP-камера

IP-камеры могут использоваться для различных целей, включая видеонаблюдение, удаленное управление проектами, контроль над безопасностью дома или бизнеса, трансляцию видео в реальном времени для продвижения различных услуг, в частности, туристических.

Как работает IP-камера

Принцип работы IP-камер видеонаблюдения довольно прост: они получают аудио и видеосигнал, сжимают данные и передают информацию на приемник. Оттуда пользователь может просматривать записи непосредственно на объекте или удаленно с помощью смартфона или планшета.

Каждое из этих устройств снабжено сетевым сервером, собственным IP-адресом и встроенным сетевым интерфейсом. Именно благодаря этим фишкам информация становится доступной в любой точке планеты.

Аналогично обычным камерам, объектив фокусирует картинку на матрице, которая превращает изображение в электрический сигнал. Все данные передаются процессору, где происходит магия обработки цвета, яркости и прочих параметров, чтобы пользователь мог получить высококачественное изображение. После обработки картинка направляется в компрессор, который сжимает данные для отправки через сетевой контроллер.

Для чего нужен IP-адрес

Как и у многих других устройств, работающих с помощью Интернета, у IP-камеры видеонаблюдения есть свой IP-адрес. Он нужен для синхронизации с регистратором. Без IP-адреса невозможно обеспечить совместную работу и доступ к камере с других устройств.

Преимущества IP-камер

IP-камеры приносят массу преимуществ по сравнению с аналоговыми. Вы можете создавать масштабируемые распределенные системы видеонаблюдения, настраивать камеру по своему усмотрению благодаря умным функциям и забыть о двойной конвертации сигнала, что бывает с аналоговыми камерами.

К тому же, IP-камеры оптимизируют видеопоток и изображение, не привязываясь к аналоговым видеостандартам. Также многие IP-камеры предлагают разрешение, недоступное для аналоговых. Вы можете передавать аудиопоток по сети параллельно с видеопотоком и экономить место на цифровых носителях благодаря передаче потока с высоким сжатием. Кроме этого, IP-камерами можно управлять удаленно через мобильное приложение.

Недостатки IP-камер

По сравнению с аналоговыми камерами, IP-камеры часто дороже. Но если учесть общие затраты на систему видеонаблюдения в целом, включая проект, оборудование и монтаж, то цена оказывается сопоставимой или даже выгоднее.

Также стоит знать, что при использовании IP-камер без сетевого видеорегистратора требуется компьютерная платформа для сжатия и декомпрессии видеопотока. Кроме этого, IP-камеры могут подвергаться взлому. Также существует риск аппаратного зависания в случае отсутствия функции Watchdog.

Как подключить IP-камеру без Интернета

Многие IP-камеры способны сохранять информацию на микро-SD или жестких дисках для последующего просмотра. Кроме того, они могут быть подключены к профессиональным группам мониторинга и, в таком случае, реагировать на обнаружение движения.

Если вы хотите просматривать видеоматериалы с IP-камеры на компьютере без доступа в Интернет, вам потребуются дополнительные устройства и кабели, такие как маршрутизатор, Ethernet-кабели, зарядное устройство и UTP-кабели.

Если вы используете UTP-кабель, выполните следующие шаги:

- Подключите видеокамеру к ноутбуку или компьютеру с помощью кабеля UTP.

- Установите IP-адрес камеры в том же диапазоне, что и у вашего ноутбука.

- Запустите веб- или мобильное приложение камеры и введите ее IP-адрес, чтобы просматривать записанный материал.

Плюсы и минусы использования IP-камер без Интернета

Преимущества:

- Защита от взломов, ведь без интернет-соединения риск утечки данных минимален.

- Экономия — при использовании SD-карты не нужно оплачивать облачное хранилище.

- Камеры без подключения к Интернету не влияют на пропускную способность Wi-Fi.

Недостатки:

- Отсутствие удаленного доступа.

- Нет push-уведомлений при обнаружении камерой движения и т.д.

- Отсутствие резервной копии, что может привести к потере записей при повреждении камеры.