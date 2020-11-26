Как отличить оригинальное вино от подделки - уникальный способ

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Кириєнко Анна
Подделка вина — ситуация, которая случается довольно часто. Такое мошенничество наносит ущерб не только производителям, но и потребителям. Ведь некачественным алкоголем можно отравиться.
Фото: volga.news
Чтобы устранить проблему массовой подделки вина, австралийские ученые из Университета Аделаиды разработали новую технологию. Благодаря ей можно сразу определить место создания алкоголя.
Дело в том, что каждый напиток имеет неповторимый химический состав, который делает его уникальным, словно отпечаток нашего пальца.
Чтобы исследовать подробно состав вина, ученые привлекли флуоресцентную спектроскопию — метод, который анализирует светоизлучающие соединения и создает "отпечаток" вина.
Этот метод — быстрый, эффективный и надежный. И главное — чтобы использовать его, не нужны лабораторные условия. Метод не требует больших затрат и дополнительных ресурсов. Его уже планируют массово использовать, чтобы выявлять партии подделок.
В планах ученых — разработать химические маркеры, чтобы различать вино по месту создания.
Сайт "Комментарии" также сообщает о семи правилах, которые помогут минимизировать вред от алкоголя.
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