Как цифровые гиганты заработают триллионы в Метавселенной – Epic Games



















Виртуальный мир скоро достигнет денежного оборота в несколько триллионов долларов. Об этом пишет интернет-портал Inc. со ссылкой на агентство Bloomberg, которому дал интервью Тим Суини, основатель компании Epic Games.

Метавселенная Марка Цукенберга - скрин видео Youtube

Сейчас между четырьмя цифровыми гигантами – Meta, Microsoft, Epic, Roblox – идет гонка, утверждает Суини. В ближайшие три года они будут соревноваться между собой, кто первым привлечет миллиард пользователей и станет лидером, который введет новые стандарты. Уже через 10 лет в Метавселенной будут обращаться несколько миллиардов долларов.

Метавселенная – идея Марка Цукенберга о цифровом мире, где объединятся виртуальная и дополненная реальности. Над ее воплощением будут работать 10 тыс. разработчиков, которых уже начали набирать в Европе. Но глава Epic Games считает, что Мета не может принадлежать одной компании:

"Метавселенная — это такое же понятие, как интернет. Ни одна компания не может им владеть".

Apple и Google, похоже, этого еще не поняли, критикует Суини. Они до сих пор не создали единый магазин приложений, что противоречит тенденциям, которые он видит.

Epic Games развивает свою виртуальную вселенную – пространство Fortnite, в котором пользователи играют, а также могут общаться и даже посещать онлайн-концерты. Свои цифровые миры есть еще у двух компаний: у Microsoft это игра Minecraft, в студии Roblox – игра Roblox.

Суини описывает, как его компания планирует завоевать свой миллиард пользователей. Для этого она будет интегрировать кино и телевидение, развивать игры в реальном времени. Для доступа потребуется специализированное оборудование, поэтому Epic Games активно сотрудничает с производителями очков дополненной и виртуальной реальности.

Подробнее о Метавселенной Марка Цукерберга можно узнать из статьи, которую издание "Комментарии" публиковало ранее

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