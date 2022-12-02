Как бы выглядели украинские политики, будь они персонажами аниме (ФОТО)

Искусственный интеллект все больше двигается вперед и дает новые возможности. Подтверждением тому являются тренды в социальных сетях. С помощью китайской нейросети под названием QQ, работающей на основе искусственного интеллекта, можно создать персонажа аниме из любого фото. Редакция "Комментарии" решила проверить, как выглядели бы украинские политики, будь аниме персонажами.

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

Аниме все больше распространяется на Украину и мир. А современные технологии помогают поддерживать интерес к этой культуре. Просмотрите изображения украинских политиков в стиле аниме.

Сергей Притула – украинский общественный и политический деятель, волонтер.

Ирина Верещук – министерша по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Дмитрий Кулеба – Министр иностранных дел Украины

Сергей Кислица – постоянный представитель Украины при Организации Объединенных Наций

Михаил Подоляк – советник главы Офиса 6-го Президента Украины Владимира Зеленского





Валерий Залужный – Главнокомандующий Вооруженными силами Украины





Владимир Зеленский – президент Украины







А как вам вид украинских политиков в стиле персонажей аниме? Кого бы вы хотели увидеть из украинцев превращенными в героев аниме?

QQ Ai Anime – это китайский сервис, который превращает изображения пользователей в персонажей из манги или аниме. В настоящее время программа доступна только на китайском языке, но интерфейс нейросети достаточно интуитивно понятен. Китайская программа полностью бесплатна.

Пользователи могут воспользоваться нейросетью QQ с помощью своего смартфона или через браузер с подключением к интернету.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о выставке картин, созданных с помощью искусственного интеллекта. Организаторами стали украинские зоозащитники, все вырученные средства по продаже обещали передать на питание украинских военных.

Также "Комментарии" писали, о турецком художнике, который использовал искусственный интеллект и графические программы, чтобы показать вид погибших молодыми звезд шоубизнеса. Таким образом, можно увидеть старика Курта Кобейна, Фредди Меркьюри, Джона Леннона и других.

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