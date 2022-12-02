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Как бы выглядели украинские политики, будь они персонажами аниме (ФОТО)

Китайская нейросеть превращает загруженную фотографию в персонажа из аниме.

сегодня, 16:45
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Автор:

Slava Kot

Искусственный интеллект все больше двигается вперед и дает новые возможности. Подтверждением тому являются тренды в социальных сетях. С помощью китайской нейросети под названием QQ, работающей на основе искусственного интеллекта, можно создать персонажа аниме из любого фото. Редакция "Комментарии" решила проверить, как выглядели бы украинские политики, будь аниме персонажами.

Как бы выглядели украинские политики, будь они персонажами аниме (ФОТО)

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

Аниме все больше распространяется на Украину и мир. А современные технологии помогают поддерживать интерес к этой культуре. Просмотрите изображения украинских политиков в стиле аниме.

Сергей Притула – украинский общественный и политический деятель, волонтер.

Как бы выглядели украинские политики, будь они персонажами аниме (ФОТО) - фото 2

Ирина Верещук – министерша по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Как бы выглядели украинские политики, будь они персонажами аниме (ФОТО) - фото 3

Дмитрий Кулеба – Министр иностранных дел Украины

Как бы выглядели украинские политики, будь они персонажами аниме (ФОТО) - фото 4

Сергей Кислица – постоянный представитель Украины при Организации Объединенных Наций

Как бы выглядели украинские политики, будь они персонажами аниме (ФОТО) - фото 5

Михаил Подоляк – советник главы Офиса 6-го Президента Украины Владимира Зеленского

Как бы выглядели украинские политики, будь они персонажами аниме (ФОТО) - фото 6

Валерий Залужный – Главнокомандующий Вооруженными силами Украины

Как бы выглядели украинские политики, будь они персонажами аниме (ФОТО) - фото 7

Владимир Зеленский – президент Украины

Как бы выглядели украинские политики, будь они персонажами аниме (ФОТО) - фото 8

А как вам вид украинских политиков в стиле персонажей аниме? Кого бы вы хотели увидеть из украинцев превращенными в героев аниме?

QQ Ai Anime – это китайский сервис, который превращает изображения пользователей в персонажей из манги или аниме. В настоящее время программа доступна только на китайском языке, но интерфейс нейросети достаточно интуитивно понятен. Китайская программа полностью бесплатна.

Пользователи могут воспользоваться нейросетью QQ с помощью своего смартфона или через браузер с подключением к интернету.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о выставке картин, созданных с помощью искусственного интеллекта. Организаторами стали украинские зоозащитники, все вырученные средства по продаже обещали передать на питание украинских военных.

Также "Комментарии" писали, о турецком художнике, который использовал искусственный интеллект и графические программы, чтобы показать вид погибших молодыми звезд шоубизнеса. Таким образом, можно увидеть старика Курта Кобейна, Фредди Меркьюри, Джона Леннона и других.



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