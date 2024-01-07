Как будет выглядеть мир в 2100 году: 7 ключевых моментов

Лишь 100 лет назад люди жили в мире, который кардинально отличается от современности. Тогда были распространены газовые лампы, печи на дровах в домах и конный транспорт. Однако в 2024 году эти вещи практически исчезли из употребления. Люди стали летать в космос, создали искусственный интеллект и Интернет. Поэтому только можно представить, каким будет будущее еще через столетие. Портал "Комментарии" подготовил подборку из семи сфер, которые претерпят изменения в 2100 году.



7 прогнозов на будущее. Фото из открытых источников

Изменения в военном деле





Поле боя в 2100 году станет практически неузнаваемым по сравнению с настоящим. Рабосолдаты, автономные дроны и оружие, управляемое искусственным интеллектом, изменят природу войны. Люди будут выполнять более специализированные роли, в то время как работы будут вести боевые действия на передовой. Международные соглашения будут иметь решающее значение в управлении распространением искусственного интеллекта в армии и создании протоколов для ответственного создания и применения таких технологий.

Экономика и цифровые деньги





Через столетие экономика, вероятно, претерпит значительные изменения, ведь безналичное общество станет нормой, тогда как традиционные банки могут потерять свой статус перед децентрализованными финансовыми системами. Различные криптовалюты и технология блокчейна станут обыденностью. У государств будут свои цифровые валюты, а также, возможно, будет создана глобальная валюта. При этом возникнут новые риски, которые будут заключаться в обеспечении безопасности и конфиденциальности финансовых активов.

Урбанизация





Сто лет назад города практически не имели больших небоскребов. Однако именно небоскребы позволили увеличить население в городах и превратили их в мегаполисы. В 2100 году для обеспечения жилья города будут расширяться как горизонтально, так и вертикально. Кроме того, будет более развита подземная инфраструктура, которая будет в основном использоваться для транспорта.

Численность населения





По нескольким прогнозам ожидается, что население Земли в 2100 году может достичь 11 млрд человек, тогда как другие указывают на снижение до 7. Несмотря на это, обе модели указывают на прирост населения в Африке. Вероятно, Нигерия станет третьей страной по численности после Индии и Китая с населением около 800 млн человек. Кроме того, в 10 крупнейших стран по населению войдут Эфиопия, Египет и Танзания. С одной стороны, это показывает, что Африка станет экономическим и культурным центром, а с другой демографический сдвиг приводит к нагрузке на ресурсы и инфраструктуру, что сможет привести к еще большей бедности в регионе.

Продолжительность жизни





Постоянный прогресс в науке и технике позволит значительно увеличить время жизни. Индивидуальная медицина, генная терапия и регенеративная медицина станут основой здравоохранения. Вероятно, в 2100 году прожить 100 лет станет обыкновением, что приведет к переоценке выхода на пенсию и структуру карьеры.

Изменение климата





Последствия изменения климата к 2100 году станут еще более очевидными. По наихудшим сценариям глобальная температура повысится на 3-5 градусов за следующие 100 лет, что приведет к большим катаклизмам и непредсказуемым природным явлениям. Одной из проблем станет повышение уровня воды, что опасно для миллионов людей в прибрежных районах. Ожидается, что такие города как Нью-Йорк, Токио, Мумбаи, Венеция, Бангкок и другие должны будут создать системы для борьбы против подтопления и паводков.

Питание





Традиционное сельское хозяйство, которое мы знаем сегодня претерпевает кардинальные изменения, ведь ему трудно удовлетворить увеличивающиеся потребности населения. Основными пищевыми продуктами станет лабораторная еда. Выращенное в лаборатории мясо, белки на основе водорослей и генетически подобранные культуры будут среди инноваций, направленных на обеспечение пищевой и экологической устойчивости. Эти синтетические продукты могут устранить дефицит питательных веществ и минимизируют влияние производства пищевых продуктов на окружающую среду.

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