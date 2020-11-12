Кабмин принял ряд важных решений для усиления киберзащиты Украины

11 ноября Кабмин принял ряд важных решений относительно киберзащиты критически важной информационной инфраструктуры, держинфоресурсов и информации, требование относительно защиты которой установлено законом.

Кабмин принял важные решения по киберзбезопасности

Правительство одобрило проект Закона Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины". Согласно этому закону, на Государственную службу специальной связи и защиты информации Украины возлагаются обязанности по сохранению резервных копий государственных электронных информационных ресурсов.

Также в Закон Украины "Об основных принципах обеспечения кибербезопасности Украины" добавляется норма, которая возлагает на государственные органы, воинские формирования, госпредприятия и организации, обязательства по созданию резервных копий. Кроме того, определяется, что установление порядка передачи, хранения и доступа к резервным копиям будет определяться Кабинетом Министров Украины.

Принятый законопроект призван определить правовые основы организации восстановления доступа и функционирования информационной инфраструктуры в госорганах в случае наступления негативных последствий, например кибератаки или стихийного бедствия.



Кабмин также принял постановление "Об утверждении Порядка проведения осмотра состояния киберзащиты критической информационной инфраструктуры, держинформацийних ресурсов и информации, требование относительно защиты которой установлено законом". Постановление должно урегулировать вопрос проведения осмотра составной части мероприятий по проведению комплексного обзора сектора безопасности и обороны. Также оно позволит провести оценку реального состояния дел на объектах критической информационной инфраструктуры жизненно важных отраслей страны.

Документ определяет, что для выполнения мероприятий по проведению осмотра образуется межведомственная рабочая группа по вопросам проведения осмотра. В ее состав входят представители из числа руководителей и / или сотрудников подразделений киберзащиты и кибербезопасности, команд реагирования на компьютерные чрезвычайные события.

По результатам осмотра формируется перспективная модель национальной системы кибербезопасности с учетом реальных и потенциальных угроз в киберпространстве и финансово-экономических возможностей государства. А также создаются предпосылки для формирования дальнейших мер по повышению уровня киберстойкости инфраструктуры страны.

Как сообщало издание "Комментарии", Кабмин одобрил расширение прав полиции по использованию электрошокера.

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