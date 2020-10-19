Известный автопроизводитель занялся созданием энергонезависимых домов

Японская компания Mitsubishi Electric построила энергонезависимое здание в рамках усилий по разработке энергосберегающих технологий. Об этом сообщает информационное издание NHK World Japan.

Mitsubishi построила дом

Испытательный центр находится в городке Камакура, недалеко от Токио. Он оснащен системой контроля температуры, которая использует поток теплой или холодной воды для поддержания комфорта в комнатах. Солнечные панели на крыше и оконные навесы увеличивают выработку электроэнергии, а большие окна пропускают много солнечного света.

Автопроизводитель Mitsubishi Electric стремится проводить на объекте эксперименты и другие виды деятельности, которые приведут к более энергоэффективному строительству. Глава лаборатории информационных технологий компании Кусуноки Казухиро заявил, что люди все больше стремятся учитывать состояние окружающей среды. Правительство Японии предоставляет субсидии на внедрение технологий, снижающих энергопотребление.

Как сообщало издание "Комментарии", китайцы осуществили успешный залп дронами-снарядами.

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