Известные техногиганты резко упали в цене

Крупные американские ИТ-компании, в том числе Facebook и Google, резко упали в цене на фоне слушаний в Сенате США о возможной реформе государственного регулирования в Интернете, свидетельствуют данные торгов на бирже NASDAQ. Об этом сообщает Pledge Times.

Facebook и Google упали в цене

Во время основной торговой сессии котировки акций Facebook и Alphabet (материнской компании Google) снизились на 5,5 процента. Также падение коснулось Twitter, бумаги которого подешевели на 5,3 процента. Рыночная капитализация (общая стоимость акций) снизилась на 44,5 млрд долларов США, 60 млрд долларов США и 2,1 млрд долларов США соответственно.

В то же время после закрытия основной сессии, на предварительных торгах, котировки вернулись к росту и отыграли часть падения. Facebook вырос на 2,9 процента, Alphabet — на 1,2 процента, Twitter — на 5,1 процента.

Падение произошло на фоне обсуждений в Сенате возможной реформы Интернета. Главы трех компаний были приглашены в верхнюю палату американского парламента, чтобы озвучить свою позицию по этому вопросу.

Реформа предполагает внесение изменений в закон об этике в сфере коммуникаций. Это дает социальным сетям и ИТ-компаниям право самостоятельно ограничивать доступ пользователей к контенту, который они считают неприемлемым, а также снимает с них ответственность за пользовательские публикации и их контент.

Как сообщало издание "Комментарии", Google высказалась по поводу поданного против нее антиконкурентного иска.

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