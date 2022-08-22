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Израильская компания планирует выращивать клоны из стволовых клеток человека для пересадки органов

Для улучшения здоровья людей и увеличения их долголетия компания Renewal Bio предлагает выращивать клоны органов из стволовых клеток.

22 августа 2022, 20:23
Автор:

Slava Kot
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Неоднозначный стартап основал Джейкоб Ханн, биолог из Научного института Вейцмана. В своих экспериментах ему удалось создать качественные мышиные эмбрионы и заставить их развиваться в искусственной среде. По словам биолога это первый качественный эмбрион, созданный без сперматозоидов, яйцеклеток и выращенный в искусственной матке.

Израильская компания планирует выращивать клоны из стволовых клеток человека для пересадки органов

Трансплантация оргнанов из искусственного эмбриона

Автор исследования задает себе вопрос и сразу отвечает на него:

Можем ли мы использовать эти эмбрионы, имеющие ранние органы, для получения клеток, которые можно использовать для трансплантации? Мы считаем это универсальной отправной точкой, – заявил Джейкоб Ханна.

Поэтому следующим шагом Джейкоба Ханна и компании Renewal Bio будет создание искусственных моделей человеческих эмбрионов. Об этом он заявил на своем аккаунте в Twitter.

Суть следующего этапа заключается в выращивании эмбрионов, эквивалентных человеческим на 50-м дне беременности. В таких эмбрионах уже сформированы органы, которые потом можно вырастить и трансплантировать.

По его словам, такой эмбрион будет лучшим 3D-биопринтером для создания органов и других тканей организма. Ученые уже могут печатать и выращивать хрящи и кости, но создание сердца или почки более сложный процесс. Именно поэтому эмбрион сможет построить такой орган естественным путём.

Кроме полноценных органов, ученые также планируют выращивать эмбриональные клетки крови, которые можно перелить пожилому человеку для перезагрузки иммунной системы. Другое направление развития технологии заключается в выращивании яйцеклетки, для женщин, страдающих бесплодием. Эту яйцеклетку можно будет трансплантировать в тело женщины.

В новом эксперименте ученый использует собственную кровь и клетки других добровольцев, для создания синтетических человеческих эмбрионов.




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Источник: https://www.technologyreview.com/2022/08/04/1056633/startup-wants-copy-you-embryo-organ-harvesting/
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