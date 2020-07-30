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Израильские военные вырастили птенца с помощью дрона

Использование дрона позволило обеспечить птенца полноценным кормом

сегодня, 18:01
Автор:

Павел Зинченко
Израильские военные вырастили птенца с помощью дрона

Орнитологи из Израиля с помощью военных использовали дрон, чтобы накормить птенца белоголового сыпа, у которого умерла мама. Это первый успешный опыт вскармливания птиц с помощью беспилотника. Об этом сообщает Вголос со ссылкой на израильское издание Haaretz.

Белоголовые сипы – птицы семейства Ястребиных. Распространены в Южной Европе, Северной Африке, Южной и Средней Азии. Птицы большие: массой могут доходить до 7 килограммов, размером до 1,2 метра в длину и 2,3-2,8 метра с размахом крыльев.

В начале июня самка белоголового сыпа, которая устроила гнездо на одной из скал на юге Израиля, умерла, столкнувшись с линией электропередач. Птенец, которому было несколько месяцев, остался с одним отцом, но он сам не мог его прокормить.

Тогда представители проекта "Хищные птицы "вживую", направленного на сохранение популяции этих существ в Израиле, придумали идею доставить пищу птенцу с помощью дрона. Беспилотник разработала компания XTEND, а руководили им представители Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Птенец подкармливали раз в несколько дней. Дрон подлетал к гнезду и скидывал полноценный корм, предназначенный для молодых ястребов. Птенец не боялось прибора и охотно поедал корм. На видео ниже, обнародованном проектом "Хищные птицы вживую", показано, как это происходило. Беспилотник в кадре размыт – очевидно, по просьбе израильских военных.


Орнитолог израильского Управления природоохранных зон и парков Охад Хатзофе отмечает, что такой подход позволил обеспечить птенца полноценным кормом. А еще — оказался лучшим, чем изъятие его из гнезда и прикормку в неволе.

26 июля, через 136 дней после вылупления из яйца, птенец белоголового сыпа впервые самостоятельно взлетел. Теперь он сможет самостоятельно добывать себе пищу. Исследователи назвали свой эксперимент успешным примером того, как можно сохранять популяцию хищных птиц.

Как сообщало издание "Комментарии", дрон прошел успешные испытания совместно с боевым вертолетом.


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