Израиль показал свой новый супертанк: имеет футуристические технологии на основе искусственного интеллекта

Израиль официально представил свой новый танк последнего поколения Merkava Barak, разрабатывавшийся последние пять лет. Футуристическая конструкция использует методы искусственного интеллекта, которую Израиль называет революционными на поле боя.



Израильский танк Merkava Barak. Фото из открытых источников

Barak стал последней модернизированной версией главного танка израильской армии Merkava. Минобороны Израиля сообщило, что танк будет иметь несколько новейших функций. В частности, это касается искусственного интеллекта, который будет использоваться для автоматического нацеливания на соперников, что позволит быстрее атаковать врага.

Другой современной фишкой на Merkava Barak будет футуристическая система IronVision, использующая технологию дополненной реальности. Командир одевает специальный шлем, помогающий видеть "сквозь" броню собственного танка. Таким образом экипаж получает лучшую информацию об окружающей обстановке.





Также танк будет иметь дополнительные системы защиты, в частности радар, прогнозирующий траекторию полета вражеской ракеты. Таким образом пусковые установки начинают стрелять снарядами, подрывающими выпущенную ракету вдали от танка, что обеспечивает дополнительную безопасность для экипажа.

Кроме этого, танк будет иметь другие улучшенные и осовремененные системы ввода огня и защиты. В Минобороны Израиля полагают, что танк Merkava Barak станет основным боевым танком страны в будущем.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о стычке между украинским и российским танком на расстоянии нескольких метров. В Минобороны обнародовали видео.

Также "Комментарии" писали, что Украина получила мощное оружие от США, которого ждала несколько месяцев.