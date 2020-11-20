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Любовь Блажко
Эти изобретения принадлежат школьникам, которые не побоялись попробовать и воплотить свою идею в жизнь. Давайте же скорее узнаем, какие именно технологические проекты появились благодаря им.
Изобретения школьников, которым позавидует любой стартапер. Фото: unsplash
Перчатка-тренажер для реабилитации после инсульта
Автор: Софья Юркина, 16 лет
Город: Барнаул
Устройства, которые были до этого, были рассчитаны на людей, которые утратили определенные навыки после инсульта, но не подходят детям, которые перенесли его в раннем возрасте и им еще необходимо приспособиться к жизни. Софья взялась за разработку проекта после того, как ее бабушка усыновила маленького ребенка, который пережил инсульт. Девочка учла все необходимые особенности: от измерения силы сжатия руки до музыки, которую можно выбрать в зависимости от режима.
Умная гибридная система электроснабжения
Авторы: Владислав Титов, 15 лет; Даниил Рыбин, 16 лет; Владислав Горелов, 14 лет;
Михаил Васильев, 15 лет; Даниил Мухачев, 14 лет; Иван Финогентов, 16 лет
Наставник: Евгений Добринский
Город: Белгород
Школьники решились создать “умную” гибридную систему электроснабжения с обратной связью. Они разработали функциональную модель электростанции с двумя видами альтернативных источников энергии в основе — солнечной панелью и водородными топливными элементами.
FINKA — умный дом
Авторы: Дарья Морозова, 17 лет, София Олейник, 17 лет, Даниил Бобылев, 17 лет
Наставник: Марина Матвеева
Город: Ижевск
Школьники из Ижевска создали не просто Умный дом, а собеседника, который всегда готов вам помочь. FINKA – это устройство с системой датчиков, исполнительных устройств и управляющего центра Умного дома. Главный элемент этой прграммы – девушка FINKA, которая может управлять освещением, видеонаблюдением, климат-контролем, системой безопасности и даже вести чат с пользователем.
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