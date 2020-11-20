Эти изобретения принадлежат школьникам, которые не побоялись попробовать и воплотить свою идею в жизнь. Давайте же скорее узнаем, какие именно технологические проекты появились благодаря им.

Изобретения школьников, которым позавидует любой стартапер. Фото: unsplash

Перчатка-тренажер для реабилитации после инсульта

Автор: Софья Юркина, 16 лет

Город: Барнаул

Устройства, которые были до этого, были рассчитаны на людей, которые утратили определенные навыки после инсульта, но не подходят детям, которые перенесли его в раннем возрасте и им еще необходимо приспособиться к жизни. Софья взялась за разработку проекта после того, как ее бабушка усыновила маленького ребенка, который пережил инсульт. Девочка учла все необходимые особенности: от измерения силы сжатия руки до музыки, которую можно выбрать в зависимости от режима.

Умная гибридная система электроснабжения

Авторы: Владислав Титов, 15 лет; Даниил Рыбин, 16 лет; Владислав Горелов, 14 лет;

Михаил Васильев, 15 лет; Даниил Мухачев, 14 лет; Иван Финогентов, 16 лет

Наставник: Евгений Добринский

Город: Белгород

Школьники решились создать “умную” гибридную систему электроснабжения с обратной связью. Они разработали функциональную модель электростанции с двумя видами альтернативных источников энергии в основе — солнечной панелью и водородными топливными элементами.

FINKA — умный дом

Авторы: Дарья Морозова, 17 лет, София Олейник, 17 лет, Даниил Бобылев, 17 лет

Наставник: Марина Матвеева

Город: Ижевск

Школьники из Ижевска создали не просто Умный дом, а собеседника, который всегда готов вам помочь. FINKA – это устройство с системой датчиков, исполнительных устройств и управляющего центра Умного дома. Главный элемент этой прграммы – девушка FINKA, которая может управлять освещением, видеонаблюдением, климат-контролем, системой безопасности и даже вести чат с пользователем.

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