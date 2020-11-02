В мире современных технологий выполнять ежедневные рутинные дела становится гораздо проще. Ведь то, что раньше нам казалось сложным или не сильно приятным для выполнения, сейчас может показаться сущим пустяком. А все благодаря тому, что появились новинки, которые является незаменимыми помощниками в быту.

Технические новинки, которые делают нашу жизнь проще. Фото: unsplash

Так, есть в нашем списке устройство для быстрой и безопасной глажки. С его помощью можно за считанные секунды убрать сладки на одежде, ведь пользоваться им максимально просто.





А есть компактный пылесос, который сделает ваш дом самым чистым и уютным.





Изобретение Cyber Clean придумано для того, чтобы устранить грязь и пыль в самых труднодоступных местах. Например, решетки обогревателя или клавиатура на компьютере.





Также существует специальная насадка Hotwave, которую создали для быстрой уборки территории, полива и множества других задач по хозяйству.





Устройство под названием Cosno имеет круглую форму, а внутри него спрятан компактный холодильник (но который может вместить 68 банок пива). Эта штука сделает очередную грандиозную вечеринку незабываемой и комфортной для всех гостей.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, вещи, которые мы используем совсем не так, как это было задумано.



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