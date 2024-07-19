Изменение потребностей бизнеса: в Microsoft удивили радикальным решением

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Кравцев Сергей
Корпорация Microsoft уволила команду по разнообразию, равенству и инклюзивности, сославшись на "изменение потребностей бизнеса". Руководитель команды, которая была уволена, раскритиковал компанию за отсутствие инвестиций в эти усилия, сообщают "Українські новини".
Microsoft. Фото: из открытых источников
В электронном письме говорится, что команда была отменена из-за "изменения потребностей бизнеса" с 1 июля.
Многие технологические компании, в частности Microsoft, взяли на себя обязательства по улучшению усилий по обеспечению разнообразия после убийства темнокожего американца Джорджа Флойда в 2020 году полицейским Миннеаполиса и последовавших за ними исторических протестов. В 2020 году Microsoft дала обещание в несколько раз увеличить количество чернокожих лидеров компании до 2025 года. Прогресс компании в выполнении этого обязательства также неясен. Несмотря на эти обязательства, многие технологические компании, похоже, несколько отступают от усилий по разнообразию. По сообщению Bloomberg, в начале этого года Zoom уволила команду, специализирующуюся на DEI. По данным CNBC, Google и Meta также сократили программы DEI в прошлом году.
В то же время в Microsoft заверили, что продолжат выполнять взятые на себя обязательства.
Как отметил представитель Microsoft Джефф Джонс, все обязательства по D&I остаются прежними.
В материале отмечается, что Microsoft может прибегать к сокращению штата сотрудников примерно в это время года, когда истекает финансовый год. В последнее время увольнения в Microsoft и технологических компаниях в целом участились. В прошлом году компания объявила о планах сократить 10 тысяч сотрудников в течение первых нескольких месяцев 2023 года. С тех пор она провела дополнительные раунды увольнений.
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