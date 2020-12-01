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Италия закупит инновационные поезда для пассажирских перевозок

Водородные двигатели влияют на окружающую среду значительно меньше, чем их дизельные аналоги

сегодня, 01:15
Автор:

Павел Зинченко
Компания Alstom поставит для транспортного оператора итальянского региона Ломбардия Ferrovie Nord Milano (FNM) шесть поездов с питанием от топливных элементов. Общая стоимость контракта составляет 160 миллионов евро. Alstom заявляет, что доставит первый поезд к концу 2023 года.
Эти водородные поезда, которые станут первыми водородными поездами в Италии, будут базироваться на региональной железнодорожной платформе Alstom Coradia Stream. В Coradia Stream будет использоваться та же технология топливных элементов, что и в Coradia iLint. Alstom будет производить поезда в Италии.
Преимущество водородных поездов перед дизельными заключается в том, что они не производят выбросов во время работы, а это означает, что они оказывают меньшее влияние на качество воздуха, чем их дизельные аналоги. Однако Coradia Stream по-прежнему будет иметь такие же эксплуатационные характеристики, включая дальность поездки, как дизельные поезда.
"Мы безмерно гордимся тем, что представляем технологию водородных поездов в Италии, и мы признаем доверие, оказанное нам нашим итальянским клиентом. Эта разработка подтверждает роль Alstom в определении будущего мобильности", — сообщил старший вице-президент Alstom Europe Джан Лука Эрбаччи.
Поезда с водородом — хорошее решение для перехода на еще не электрифицированные линии; в качестве альтернативы они подходят для линий, которые характеризуются небольшими расстояниями и низкой скоростью движения.
Alstom в Савильяно будет отвечать за разработку проекта, большую часть производства и сертификации. Ее площадка в Болонье будет поставлять бортовое сигнальное оборудование.

Италия закупит инновационные поезда для пассажирских перевозок

Италия закупит водородные поезда


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Источник: https://biz.censor.net/news/3234095/italiya_zakupit_vodorodnye_poezda_dlya_passajirskih_perevozok
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