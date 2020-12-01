Италия закупит инновационные поезда для пассажирских перевозок

Компания Alstom поставит для транспортного оператора итальянского региона Ломбардия Ferrovie Nord Milano (FNM) шесть поездов с питанием от топливных элементов. Общая стоимость контракта составляет 160 миллионов евро. Alstom заявляет, что доставит первый поезд к концу 2023 года.

Эти водородные поезда, которые станут первыми водородными поездами в Италии, будут базироваться на региональной железнодорожной платформе Alstom Coradia Stream. В Coradia Stream будет использоваться та же технология топливных элементов, что и в Coradia iLint. Alstom будет производить поезда в Италии.

Преимущество водородных поездов перед дизельными заключается в том, что они не производят выбросов во время работы, а это означает, что они оказывают меньшее влияние на качество воздуха, чем их дизельные аналоги. Однако Coradia Stream по-прежнему будет иметь такие же эксплуатационные характеристики, включая дальность поездки, как дизельные поезда.

"Мы безмерно гордимся тем, что представляем технологию водородных поездов в Италии, и мы признаем доверие, оказанное нам нашим итальянским клиентом. Эта разработка подтверждает роль Alstom в определении будущего мобильности", — сообщил старший вице-президент Alstom Europe Джан Лука Эрбаччи.

Поезда с водородом — хорошее решение для перехода на еще не электрифицированные линии; в качестве альтернативы они подходят для линий, которые характеризуются небольшими расстояниями и низкой скоростью движения.

Alstom в Савильяно будет отвечать за разработку проекта, большую часть производства и сертификации. Ее площадка в Болонье будет поставлять бортовое сигнальное оборудование.

Как сообщало издание "Комментарии", автопроизводители объединили усилия для создания водородного грузовика.



Италия закупит водородные поезда

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