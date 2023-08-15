Искусственный интеллект создал первый международный вооруженный скандал

14 августа украинские и некоторые международные СМИ распространили информацию, что Сербия якобы договорилась с Ираном о закупке значительной партии беспилотников. Однако впоследствии выяснилось, что эта новость создана благодаря искусственному интеллекту. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на ресурс Defense Express.

Искусственный интеллект создал фейковую новость о поставках оружия. Фото из открытых источников

В скандальной новости говорилось, что во время встречи сербской делегации с иранскими представителями был заключен договор о заказе 20 тыс. дронов-камикадзе Shahed-136. В новости также сообщается, что Иран поставляет оружие последние два года для православных фундаменталистов в России, Армении и Сербии. А главная цель таких действий – борьба против католического мира.

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Как выяснил Defense Express, первоисточником информации оказался ресурс Terror Alarm. В его описании указано, что это первый в мире агрегатор новостей, созданный с помощью искусственного интеллекта.

Defense Express объясняет, что искусственный интеллект хоть и сообщил о реальной встрече сербской делегации с иранской, которая состоялась 7 августа, однако ошибся по поводу подписанных договоров. Речь шла только о "развитии отношений с Ираном", однако без информации об оружии.

"Искусственный интеллект не учитывает, что в случае, если Сербия все же закажет любое иранское оружие, то встретится с санкциями", — пишет Defense Express.

Портал называет эту ситуацию первым международным вооруженным скандалом, который создал искусственный интеллект. Defense Express утверждает, что Сербия все больше устремляет взгляды на Запад, ведь планирует купить французские истребители Rafale и приобрела китайские зенитно-ракетные комплексы FK-3 вместо российских систем С-300, которые постоянно покупала у России до начала полномасштабного вторжения.

Официальные лица Сербии и Украины не отреагировали на скандальную новость от искусственного интеллекта.



Ранее портал "Комментарии" сообщал, что генеральный директор Tesla и SpaceX Илон Маск прогнозирует глобальный дефицит электроэнергии через два года. Причиной этого Маск называет искусственный интеллект.