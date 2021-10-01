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Искусственный интеллект прогнозирует погоду лучше метеорологов

Компьютер предупреждает, будет ли дождь через полчаса

сегодня, 10:28
Автор:

Елена Бурдейная

Алгоритмы искусственного интеллекта могут предсказать дождь менее, чем через два часа — втрое лучше, чем метеорологи и существующие компьютерные системы, рассказывает BBC.

Искусственный интеллект прогнозирует погоду лучше метеорологов

Облака над Индийским океаном - фото NASA

Исследователи DeepMind от Google создали программу, которая в состоянии прогнозировать погоду на сверхкороткие сроки — от нуля до двух часов. Новая модель машинного обучения называется DGMR (Глубокая генеративная модель осадков). Она создает короткие "радиолокационные" фильмы, в которых показано, в каком направлении двигаются облака. Качество ее работы подтверждают 50 метеорологических станций Британского метеорологического бюро (Met Office).

Существующие инструменты прогнозирования погоды до сих пор в основном работали по другой методике. В них строились математические модели будущей погоды, основываясь на данных текущих условий. Между тем новая система работает с прошлыми данными, чтобы спрогнозировать будущие. Сначала эта программа исследовала британские радиолокационные карты с 2016-2018 гг., Затем училась прогнозировать погоду в 2019 году. Точность прогнозов пока составляет 89%.

Изменения климата приводят к частым и мощных изменений погоды: штормам, наводнениям, ураганам. Компьютеры работают все быстрее и точнее, например, нынешний прогноз на четыре следующих дня соответствует прогнозу на один день 30 лет назад. Однако и сейчас трудно делать точный прогноз для конкретной локации. Например, обещают дождь, в определенной местности он пройдет, а на расстоянии километра — нет, и люди говорят, что метеорологи вновь ошиблись.

С 2000 до 2019 гг. зарегистрировано 11 тыс. сверхмощных погодных явлений, которые стали причиной гибели почти 500 тыс. человек. Чтобы уберечься от материальных потерь и человеческий смертей, сверхточное прогнозирования должно работать на четко определенных территориях и на короткие, и на длительные сроки. Поэтому сейчас исследователи планируют объединить два метода прогнозирования в единую мощную систему и людям будут в безопасности.

Как информировал портал "Комментарии", украинские синоптики уже составили прогноз на октябрь.


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Источник: https://www.bbc.com/news/technology-58748934
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