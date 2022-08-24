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Искусственный интеллект показал, как он видит Украину

Как и все технологии, искусственный интеллект все больше развивается и обучается. Так уже есть несколько десятков программ на основе искусственного интеллекта, которые генерируют изображение по запросам пользователя.

сегодня, 21:26
Автор:

Slava Kot
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Благодаря бурному развитию технологий мы замечаем, как в интернете появилось множество инструментов на основе искусственного интеллекта (ИИ). Так программа Dream на основе искусственного интеллекта стала набирать популярность благодаря увлекательной цифровой графике, которую она может создавать только с помощью текстовых описаний.

Искусственный интеллект показал, как он видит Украину

Как исскуственный интеллект видит Украину

Программа Dream была разработана канадским стартапом Wombo (популярное приложение для создания deepfake) и теперь доступна на разных платформах, включая Android, iOS и интернет-браузеры. Интересен тот факт, что искусственный интеллект находится в постоянном обучении и прогрессировании, поэтому с каждым запросом и днем программа будет создавать все лучшие изображения.

Приложение Dream требует от пользователей краткого описания того, что они хотят увидеть. Можно также выбрать стиль изображения. Следуя инструкциям, инструмент автоматически создаст уникальное произведение искусства на основе художественного стиля и заданного слова или описания.

Результаты получаются удивительные. Ниже вы можете просмотреть несколько вариантов того, как искусственный интеллект Dream от Wombo создал изображение по запросу Ukraine.


Большинство изображений имеют окрас желтого и голубого цвета, которые являются национальными цветами украинской официальной символики. Кстати, вы сами можете попытаться создать собственные изображения, перейдя на сайт.

Ранее интернет-издание "Комментарии" упоминали о том, какие украинские книги следует прочесть ко Дню Независимости. Именно эти книги помогут глубже понять, что такое Украина.

Также мы писали о ИИ под именем Ай-Да, имитирующего человеческое поведение. Этот искусственный интеллект может рисовать картины и даже писать стихи.




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