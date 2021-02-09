Искусственный интеллект начнет исследовать океаны: что он ищет

Ежедневно в океан смываются миллионы тонн пластика, и ученым приходится делать все возможное, чтобы следить за его местонахождением. Вскоре в их распоряжении может появиться новый полезный инструмент. Исследователи из Университета Барселоны разработали алгоритм, который может обнаруживать и количественно определять морской мусор с помощью аэрофотоснимков, что, как они надеются, может работать с дронами для автономного сканирования морей и оценки ущерба.

Искусственный интеллект начнет искать мусор в океане

Подводить итоги проблемы загрязнения пластиком — непростая задача, поскольку каждый день большая его часть попадает в океан и разбивается на более мелкие фрагменты, которые трудно отследить. Команда Университета Барселоны отслеживает предметы, плавающие на поверхности, в надежде улучшить существующие методы отслеживания их распространения, которые включают в себя исследование повреждений от самолетов и лодок.

По словам ученых, алгоритм искусственного интеллекта может проявлять и определять количество морского мусора, анализируя фотографии, сделанные с воздуха, например с помощью беспилотников. Во время тестирования алгоритма были проанализированы более 3800 таких фотографий, сделанных у побережья Каталонии в Средиземном море. Исследователи смогли повысить уровень эффективности работы алгоритма благодаря увеличению количества фотографий, подлежащих анализу.

"Большое количество изображений морской поверхности, сделанное беспилотниками и самолетами при мониторинговых кампаниях в море, позволила нам разработать и протестировать новый алгоритм, который достигает 80% точности при дистанционном обнаружении плавающего морского макромусора", — отметил ученый Одей Гарсия-Гаран.

Как сообщало издание "Комментарии", искусственный интеллект научился играть в игры, не зная правил.







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