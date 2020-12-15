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Инженеры разработали молекулярный датчик для смартфонов

Коммерческое использование молекулярных датчиков запланировано на четвертый квартал 2021

сегодня, 16:34
Автор:

Павел Зинченко

В фантастических фильмах демонстрируется множество гаджетов, способных легко собирать и анализировать определенные показатели человека. Не менее передовую технологию готовит немецкая компания: она позволит проводить полноценный молекулярный анализ с помощью смартфона.

Инженеры разработали молекулярный датчик для смартфонов

ФОТО: Droid News

Смартфоны с трикодерами не раз появлялись на различных выставках, но все они были слишком большими. Но разработка немецкой компании Trinamix отличается от всех аналогов размерами: сенсор будет внутри телефона и будет не больше микроскопической камеры.

Инфракрасный спектроскопический датчик основан на технологии Qualcomm AI Engine для обработки захваченных молекулярных данных. Это позволит решить ряд проблем, от сканирования тела для получения оптимального ухода за кожей и рекомендаций по питанию до обнаружения поддельных тканей и любых других продуктов. Ключевой особенностью технологии является ее универсальность, поскольку для получения новых функций вам достаточно обновить прошивку. Дополнительно заявлена ​​возможность определять состав различных пластиков, измерять уровень кофеина и влаги в кофейных зернах, а также процентное содержание белков, жиров и углеводов в пище.

Разработка еще не завершена, и финальная версия устройства не готова. Коммерческое использование запланировано на четвертый квартал 2021 года, но до этого производители смартфонов должны интегрировать датчик в свои устройства. Стоимость миниатюрного трикодера пока не объявлена.

Как сообщало издание "Комментарии", стало известно, какие настройки, которые больше всего разряжают смартфон.


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Источник: https://droid.news/engineers-develop-molecular-sensor-for-smartphones-%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE/
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