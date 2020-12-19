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Интеллектуальный помощник Amazon получит новые социальные функции

Интеллектуальный помощник Alexa сможет присоединиться к звонкам через Zoom

сегодня, 20:20
Автор:

Павел Зинченко

Amazon анонсировала новые функции для своего интеллектуального помощника Alexa и сопутствующих продуктов Echo, включая групповые вызовы и поддержку новых возможностей видеоконференцсвязи на своем Echo Show 8. Эти функции появились как раз в преддверии самых больших праздников года, предоставляя пользователям новые способы связи со своими друзьями и семьей, оставаясь социально дистанцированными.

Интеллектуальный помощник Amazon получит новые социальные функции

ФОТО: ZDNet

Видеоконференции и звонки станут основным способом общения многих людей со своей семьей и друзьями в это Рождество и Новый год. Компании, не последней из которых является Amazon, изо всех сил старались выпускать, улучшать и продвигать продукты с этими функциями на фоне беспрецедентного спроса.

В Alexa уже есть функции связи, которые могут подключать пользователей, но не совсем на том уровне, который требуется многим сейчас, и именно здесь появляется новая поддержка групповых вызовов. Например, эта функция появилась, для пользователей в США, у которых есть Echo Show, Echo Dot или обычные динамики Echo.

Владелец Echo может создать группу, назвать ее, а затем любой добавленный в группу может присоединиться к звонку, попросив Alexa позвонить ему. Кроме того, владельцы устройств Echo Show 8 теперь могут присоединяться к видеозвонкам через Zoom с помощью интеллектуального дисплея, а также к звонкам через Amazon Chime.

Помимо этих функций, Amazon сообщает, что планшеты Fire Kids Edition и Fire с приложением Amazon Kids теперь можно использовать для видеозвонков и исходящих вызовов Alexa утвержденным контактам. Кроме того, в Alexa есть новая функция субтитров для пользователей видеоустройств, у которых проблемы со слухом.

Как сообщало издание "Комментарии", Amazon поможет отслеживать несознательных сотрудников.


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Источник: https://www.slashgear.com/amazon-echo-gets-group-calling-and-other-key-features-for-the-holidays-18651832/
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