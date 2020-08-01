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Индия инициирует создание Всемирного банка солнечной энергии

Индия предлагает выделить 50 миллиардов долларов на развитие Всемирного банка солнечной энергии

сегодня, 10:31
Автор:

Павел Зинченко
Индия инициирует создание Всемирного банка солнечной энергии

Согласно сообщениям средств массовой информации, Министерство новых и возобновляемых источников энергии Индии, вероятно, предложит правительству создать Всемирный банк солнечной энергии. Банк, вероятно, поможет странам-членам Международного солнечного альянса получить доступное финансирование для проектов солнечной энергетики. Об этом сообщает EQ International.

Минприроды может предложить выделить Всемирному банку солнечной энергии 50 миллиардов долларов в течение первых десяти лет. Банку потребуется 10 миллиардов долларов собственного капитала и 2 миллиарда долларов оплаченного капитала. После получения первых 6 миллиардов долларов из этого финансирования банк сможет начать свою деятельность.

Сроки этого предложения имеют решающее значение. Китай взял на себя инициативу по созданию Азиатского банка инфраструктурных инвестиций и Нового банка развития. С ростом напряженности на границе с Китаем Индия пытается противостоять международному влиянию своего соседа. Этот шаг также согласуется с растущей тенденцией стран, действующих против Китая на нескольких фронтах.

Всемирный банк солнечной энергии станет третьей крупной глобальной инициативой Индии в отношении солнечной энергии. Первая - Международный солнечный альянс, цель которого - собрать 1 триллион долларов для создания 100 гигаватт солнечной энергии в мире. Также недавно Минприроды предложило создать межконтинентальную солнечную энергосистему от Юго-Восточной Азии до Ближнего Востока и Африки.

Как сообщало издание "Комментарии", голландцы научились добывать энергию из хлеба.


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