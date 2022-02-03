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Илон Маск запустил свой спутниковый интернет: цена на услугу шокирует

Скорость скачивания будет достигать 500 Мбит/с

сегодня, 17:05
Автор:

Людмила Слободенюк
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Илон Маск запустил скоростной спутниковый интернет Starlink. Сейчас стало известно, во сколько обойдется такая услуга. На сайте компании говорится, что для пользователей предлагают два вида тарифов — премиум и стандартный. Они будут отличаться стоимостью и скоростью. Об этом говорится на сайте Starlink, передает портал "Комментарии".

Илон Маск запустил свой спутниковый интернет: цена на услугу шокирует

Илон Маск запустил спутниковый интернет. Фото из открытых источников

Чтобы пользоваться спутниковым интернетом Starlink недостаточно платить только абонентскую плату, для этого нужно купить специальное оборудование.

Так, тариф "Premium" гарантирует скорость скачивания от 150 до 500 Мбит/с и стабильную работу в экстремальных погодных условиях. Стоимость использования услуги в месяц составит 500 долларов. Кроме того, оборудование обойдется еще в 2500 долларов.

"Стандартный тариф" предлагает скорость скачивания в диапазоне 50-250 Мбит/с. Его цена составляет 99 долларов в месяц и нуждается в оборудовании за 500 долларов.

"Компания обещает связь с клиентами и техническую поддержку 24/7", – говорится на сайте Starlink.

В 2022 году компания Илона Маска планирует предоставлять свои услуги  спутникового интернета и в Украине.

Ранее "Комментарии" писали о том, что Илон Маск рассказал, что по его подсчетам, для высадки на Марс понадобится минимум пять лет. На худой конец это может произойти через десять лет. Миллиардер отметил, что космическая ракета Starship уже прошла статические огневые испытания, а первый полет планируется совершить уже в начале этой весны. Однако может произойти и так, что полет будет немного отложен.

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Источник: https://www.starlink.com/premium
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