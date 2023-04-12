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Илон Маск снял ограничения из России

Владелец Twitter вводит полную свободу слова в своей социальной сети, и таким образом снимает ограничения, действовавшие на российских политиков и госучреждения с начала полномасштабного вторжения в Украину.

сегодня, 14:40
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Автор:

Slava Kot

В 2022 году Twitter наложил санкции на российские аккаунты, чтобы ограничить их видимость. Такие действия были приняты в рамках борьбы с дезинформацией, распространяемой российскими политиками и госорганами. Теперь Маск решил отменить это решение. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание The Telegraph.

Илон Маск снял ограничения из России

Илон Маск. Фото из открытых источников

В апреле прошлого года Twitter сообщил, что ограничит показ информации для некоторых аккаунтов, в том числе и российских.


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"Не будет расширять и не будет рекомендовать государственные учетные записи, принадлежащие государствам, ограничивающим доступ к свободной информации и участвующим в вооруженном межгосударственном конфликте", — заявили в компании.

Эта политика мгновенно распространяется на учетные записи российского правительства и должностных лиц РФ. Такие действия Twitter означали, что публикации по ограниченным аккаунтам не распространяются в рекомендациях и домашней ленте пользователей.

Теперь стало очевидно, что владелец Twitter Илон Маск снял эти ограничения. The Telegraph утверждает, что страница Владимира Путина, Министерства иностранных дел РФ и другие государственные аккаунты России теперь начали появляться в рекомендациях.

"Чрезвычайно маловероятно, что это изменение произошло бы случайно или без ведома и руководства персонала компании", — сказал бывший руководитель Twitter.

Таким образом, Маск продолжает вводить свою полную свободу слова в Twitter, несмотря на то, что Россия часто использует свои ресурсы для дезинформации и пропаганды. Напомним, что недавно Маск отказался удалять твит Медведева, где российский политик писал об исчезновении Украины.

Ранее портал "Комментарии" писали о реакции России на видео с казнью украинского военного. В Кремле заявили, что видео нуждается в проверке на правдивость.

Также "Комментарии" писали о Трампе, заявившем, что видел любовь Путина к Украине.



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Источник: https://www.telegraph.co.uk/technology/2023/04/07/elon-musk-twitter-lifts-restrictions-putin-kremlin-russia/
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