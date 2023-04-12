Twitter больше не существует: Илон Маск сменил название компании

Компания Twitter Inc, которая отвечала за функционирование популярной социальной сети, теперь меняет название на X Corp. Соответствующие документы уже попали в суд в Калифорнии. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Bloomberg.

Илон Маск. Фото из открытых источников

Twitter Inc. перестала быть независимой компанией после того, как произошло ее слияние с X Corp. Об этом стало известно из судебного решения, в котором указано, что Twitter Inc. больше не существует.

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"Twitter Inc. стал X Corp. Старое название больше не действует", — говорится в документах.

Изменение названия компании, отвечающей за функционирование соцсети Twitter, еще не означает переименования популярного сервиса. Однако не следует исключать такую возможность. Илон Маск, приобретя Twitter в прошлом году, вспоминал, что планирует создать "применение для всего".

Американский миллиардер не скрывал, что увлечен китайским приложением WeChat, которое является не только соцсетью, но и используется для онлайн-платежей. Аналитики ожидают, что в будущем Twitter станет базовой составляющей такого приложения. Интересно, что 11 апреля Илон Маск опубликовал загадочный твит, где написал один символ X, однако не объяснил, что это значит.

Напомним, что Илон Маск владеет доменом X.com, а его космическая компания также имеет символ X в своем названии — SpaceX.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Илон Маск снял ограничения с России в социальной сети Twitter. Американский миллиардер объяснил это абсолютной свободой слова в Интернете.

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