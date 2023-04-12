logo

BTC/USD

30168.48

ETH/USD

1901.35

LTC/USD

92.25

USD/UAH

37.60

EUR/UAH

40.90

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости HI-tech технологии Twitter больше не существует: Илон Маск сменил название компании
commentss НОВОСТИ Все новости

Twitter больше не существует: Илон Маск сменил название компании

Владелец Twitter решил изменить наименование компании, однако название соцсети остается без изменений.

сегодня, 15:15
Поделитесь публикацией:
Автор:

Slava Kot

Компания Twitter Inc, которая отвечала за функционирование популярной социальной сети, теперь меняет название на X Corp. Соответствующие документы уже попали в суд в Калифорнии. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Bloomberg.

Twitter больше не существует: Илон Маск сменил название компании

Илон Маск. Фото из открытых источников

Twitter Inc. перестала быть независимой компанией после того, как произошло ее слияние с X Corp. Об этом стало известно из судебного решения, в котором указано, что Twitter Inc. больше не существует.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


"Twitter Inc. стал X Corp. Старое название больше не действует", — говорится в документах.

Изменение названия компании, отвечающей за функционирование соцсети Twitter, еще не означает переименования популярного сервиса. Однако не следует исключать такую возможность. Илон Маск, приобретя Twitter в прошлом году, вспоминал, что планирует создать "применение для всего".

Американский миллиардер не скрывал, что увлечен китайским приложением WeChat, которое является не только соцсетью, но и используется для онлайн-платежей. Аналитики ожидают, что в будущем Twitter станет базовой составляющей такого приложения. Интересно, что 11 апреля Илон Маск опубликовал загадочный твит, где написал один символ X, однако не объяснил, что это значит.

Напомним, что Илон Маск владеет доменом X.com, а его космическая компания также имеет символ X в своем названии — SpaceX.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Илон Маск снял ограничения с России в социальной сети Twitter. Американский миллиардер объяснил это абсолютной свободой слова в Интернете.

Также "Комментарии" писали сколько времени нужно украинцу, чтобы заработать миллион долларов.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-04-11/twitter-becomes-x-corp-as-musk-advances-everything-app-hopes
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!