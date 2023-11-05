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Илон Маск сделал тревожный прогноз на будущее: что угрожает всему человечеству

Генеральный директор Tesla и SpaceX Илон Маск прогнозирует восстание роботов с искусственным интеллектом, которые будут охотиться на человечество.

сегодня, 10:35
Автор:
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Slava Kot
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Илон Маск принял участие в саммите безопасности по искусственному интеллекту, который проходил в Великобритании. Прогнозы американского миллиардера оказались одними из самых пессимистических для будущего человечества. Илон Маск считает, что искусственный интеллект восстанет против своих творцов, а роботы будут искать людей и уничтожать их.

Илон Маск сделал тревожный прогноз на будущее: что угрожает всему человечеству

Илон Маск об искусственном интеллекте. Фото из открытых источников

Илон Маск на саммите разговаривал с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком, которому раскрыл свое темное видение будущего с неконтролируемым развитием искусственного интеллекта.


Маск, уже некоторое время призывающий временно прекратить работу над искусственным интеллектом и попытаться создать основные принципы для работы над этой технологией, ожидает, что человечество сначала будет увлекаться искусственным интеллектом. Эта технология будет выполнять все прихоти человечества и улучшит уровень жизни.

Однако дальше Маск дал тревожный прогноз на будущее. По словам американского бизнесмена, впоследствии может наступить конец для всего человечества, подобно фильму Джеймса Кэмерона о Терминаторе, где роботы преследовали людей и стремились их уничтожить.

"Гуманоидный робот может преследовать вас где угодно. Это то, что нас должно очень волновать. Если робот сможет следить за вами везде, что если однажды он получит обновление и перестанет быть таким дружеским?", — спрашивает Илон Маск.

По его словам, "существует проблема безопасности" от искусственного интеллекта. В ходе дискуссии Илон Маск предложил возможное разрешение такой ситуации. Миллиардер указывает на возможность встроить специальные выключатели, которые можно будет задействовать при восстании искусственного интеллекта и роботов, которые будут под его контролем.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о тревожном прогнозе для мира от Илона Маска, который отметил, что масштабная проблема произойдет через два года.

Также "Комментарии" писали, что американский бизнесмен Илон Маск прокомментировал видео события, которое его шокировало своими масштабами.



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Источник: https://www.dailystar.co.uk/news/us-news/elon-musk-says-ai-terminator-31350739
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