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Илон Маск сделал прогноз о конце эры мобильных телефонов: что их заменит

Маск заявил, что мобильные телефоны заменят на имплантированные в мозг людей чипы.

сегодня, 15:15
Автор:
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Slava Kot
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Американский бизнесмен и изобретатель Илон Маск заявил, что в будущем исчезнут все мобильные телефоны. По словам Маска, их заменят мозговые импланты подобные тем, которые создает его компания Neuralink.

Илон Маск сделал прогноз о конце эры мобильных телефонов: что их заменит

Илон Маск прогнозирует пропажу телефонов. Фото из открытых источников

Илон Маск прокомментировал сообщение пользователя соцсети X, который спросил, согласны ли люди устанавливать себе чипы в мозг, которые будут помогать силой мысли управлять мобильным телефоном.

Американский миллиардер указал, что видит будущее без мобильных телефонов, которые будут заменены имплантами в голове людей.

"В будущем не будет телефонов, а только Neuralinks", – коротко ответил Маск.

Neuralink – это американская нейротехнологическая компания, разрабатывающая и экспериментирующая с чипами для мозга, позволяющими управлять интерфейсом компьютера, телефона и других устройств силой мысли.

Несмотря на большую критику из-за медицинских испытаний и эвтаназии приматов, в США разрешили компании Neuralink вживить их имплант в мозг человека. Первым пациентом стал мужчина по имени Ноланд Арбо, который в течение восьми лет жил с параличом от плеч до нижних конечностей.

После проведения операции на мозге, Арбо поправился и в марте продемонстрировал свои новые возможности. По его словам, технология Маска изменила его жизнь, и он может управлять компьютерным курсором своими мыслями. 31-летний мужчина похвастался, что благодаря этому мог играть в такие игры как Civilization 6, Old School Runescape и шахматы-онлайн.

Несмотря на успешность операции, через месяц чип в мозгу Арбо начал давать сбой и ухудшил свою работу. Neuralink обновила программное обеспечение, улучшившее работу импланта, однако не восстановившее всех функций.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о популярном певце, не пользующемся мобильным телефоном около 10 лет.

Также "Комментарии" писали о прогнозе Илона Маска на 2024 год, который он сделал в начале года.



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