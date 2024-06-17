Илон Маск сделал прогноз о конце эры мобильных телефонов: что их заменит

Американский бизнесмен и изобретатель Илон Маск заявил, что в будущем исчезнут все мобильные телефоны. По словам Маска, их заменят мозговые импланты подобные тем, которые создает его компания Neuralink.



Илон Маск прогнозирует пропажу телефонов. Фото из открытых источников

Илон Маск прокомментировал сообщение пользователя соцсети X, который спросил, согласны ли люди устанавливать себе чипы в мозг, которые будут помогать силой мысли управлять мобильным телефоном.

Американский миллиардер указал, что видит будущее без мобильных телефонов, которые будут заменены имплантами в голове людей.

"В будущем не будет телефонов, а только Neuralinks", – коротко ответил Маск.

Neuralink – это американская нейротехнологическая компания, разрабатывающая и экспериментирующая с чипами для мозга, позволяющими управлять интерфейсом компьютера, телефона и других устройств силой мысли.

Несмотря на большую критику из-за медицинских испытаний и эвтаназии приматов, в США разрешили компании Neuralink вживить их имплант в мозг человека. Первым пациентом стал мужчина по имени Ноланд Арбо, который в течение восьми лет жил с параличом от плеч до нижних конечностей.

После проведения операции на мозге, Арбо поправился и в марте продемонстрировал свои новые возможности. По его словам, технология Маска изменила его жизнь, и он может управлять компьютерным курсором своими мыслями. 31-летний мужчина похвастался, что благодаря этому мог играть в такие игры как Civilization 6, Old School Runescape и шахматы-онлайн.

Несмотря на успешность операции, через месяц чип в мозгу Арбо начал давать сбой и ухудшил свою работу. Neuralink обновила программное обеспечение, улучшившее работу импланта, однако не восстановившее всех функций.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о популярном певце, не пользующемся мобильным телефоном около 10 лет.

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