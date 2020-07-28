Илон Маск рассказал о революционной технологии трансляции музыки

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Павел Зинченко
Компания Neuralink, которая принадлежить миллиардеру Илону Маску, разрабатывает мозговые импланты, которые будут транслировать музыку прямо в мозг. Об этом сообщыет издание HighTech Plus.
Это станет возможным благодаря специальных чипов. Такая технология избавит от необходимости носить наушники для прослушивания музыки.
В компании отметили, что трансляция музыки будет не единственной функцией устройства. Мозговые чипы будут иметь возможность помочь избавиться от шизофрении и деменции.
Маск заявил, что имплантация чипа от Neuralink будет простым, как лазерная хирургия глаза. Это будет похоже на швейную машинку, которая “прошивает мозг” и устанавливает его на глубину для интеграции с нейронами.
Компания была создана Илоном Маском в 2016 году.
Илон Маск предупреждает об опасности искусственного интеллекта. Он считает, что люди, которые не верят в это, являются глупыми. Он заявил, что умные люди, которые предполагают, что машина не может быть умнее и обмануть человека, фактически снижают свою защиту перед искусственным интеллектом.
Как сообщало издание "Комментарии", Илон Маск рассказал о новом заводе Tesla
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