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Илон Маск рассказал о революционной технологии трансляции музыки

Имплантация чипа от Neuralink будет такой же простой, как и лазерная хирургия глаза

сегодня, 13:50
Автор:

Павел Зинченко
Илон Маск рассказал о революционной технологии трансляции музыки

Компания Neuralink, которая принадлежить миллиардеру Илону Маску, разрабатывает мозговые импланты, которые будут транслировать музыку прямо в мозг. Об этом сообщыет издание HighTech Plus.

Это станет возможным благодаря специальных чипов. Такая технология избавит от необходимости носить наушники для прослушивания музыки.

В компании отметили, что трансляция музыки будет не единственной функцией устройства. Мозговые чипы будут иметь возможность помочь избавиться от шизофрении и деменции.

Маск заявил, что имплантация чипа от Neuralink будет простым, как лазерная хирургия глаза. Это будет похоже на швейную машинку, которая “прошивает мозг” и устанавливает его на глубину для интеграции с нейронами.

Компания была создана Илоном Маском в 2016 году.

Илон Маск предупреждает об опасности искусственного интеллекта. Он считает, что люди, которые не верят в это, являются глупыми. Он заявил, что умные люди, которые предполагают, что машина не может быть умнее и обмануть человека, фактически снижают свою защиту перед искусственным интеллектом.

Как сообщало издание "Комментарии", Илон Маск рассказал о новом заводе Tesla



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