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Илон Маск рассказал, когда появятся электрические самолеты

Маск заявил, что электрические самолеты Tesla появятся ближе к 2023 году

сегодня, 16:05
Автор:

Павел Зинченко

Батареи Tesla могут иметь достаточно высокую плотность энергии для питания электрического самолета к 2023 году. На это намекнул Илон Маск в комментарии в социальной сети Twitter. Об этом сообщило издание The Driven.

Комментарий поступил сразу после того, как Tesla опубликовала веб-страницу, посвященную AGM Tesla 2020 года, которая также будет включать День батареи, намеченный на 22 сентября.

Илон Маск рассказал, когда появятся электрические самолеты

Ожидается, что Маск раскроет подробности об аккумуляторе "на миллион миль", что означает, что автомобили Tesla могут пережить автомобили с двигателем внутреннего сгорания на много лет. Также недавние разработки заставили наблюдателей Tesla предположить, что Маск раскроет гораздо больше интересной информации.

Маск ранее отмечал, что, по его мнению, Battery Day будет "одним из самых захватывающих дней в истории Tesla", поэтому неудивительно, что вокруг этого события так много разговоров. Хорошо известно, что Маск очень хотел бы разработать какой-нибудь электрический самолет, но, похоже, это отошло на второй план после того, как Маск недавно признал, что с таким количеством других проектов его "мозг будет перегружен".

Однако теперь Маск поменял свое мнение. Он предсказал появление аккумуляторов, которые позволяют производить электрические самолеты. Он считает, что это случится через три-четыре года.

Маск также объяснил, что для того, чтобы его конструкция работала, необходимо повысить удельную энергию батарей. Он говорил о пороге в 400 Втч / кг, в то время как батареи Tesla достигли уровня около 260 Втч / кг.

Как сообщало издание "Комментарии", обладатели электромобилей Tesla получат собственный сайт знакомств.


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