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Илон Маск прокомментировал жуткое ДТП с участием Tesla Model 3

Маск говорит, что Tesla не вводит владельцев автомобилей в заблуждение относительно безопасности и не подвергает их риску

19 декабря 2021, 16:45
Автор:

Денис Подставной
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Известный миллиардер и основатель компании Tesla Илон Маск прокомментировал смертельное ДТП с участием Model 3. Об этом пишет издание IXBT. 

Илон Маск прокомментировал жуткое ДТП с участием Tesla Model 3

Tesla. Фото: Pixabay

В этом месяце во Франции произошло страшное ДТП с участием Tesla Model 3. Тогда водитель такси, который был за рулем электромобиля наехал на велосипедиста, трёх пешеходов и врезался в фургон. В результате аварии один человек погиб и еще два десятка граждан получили ранения различной степени тяжести. После этого сервис такси приостановил использование 37 автомобилей Tesla Model 3. 

Как пишет СМИ, водитель Model 3 заявил, что автомобиль разогнался самостоятельно из-за "технической проблемы". Якобы он пытался затормозить, но машина вместо этого ускорилась. 

В свою очередь Tesla отрицает наличие каких-либо технических проблем.

Илон Маск, говорит, что ни один другой генеральный директор в этом мире не заботится о безопасности больше, чем он. Предприниматель добавил, что компания Tesla не вводит владельцев автомобилей в заблуждение относительно безопасности и не подвергает их риску, подразумевая правильное использование системы автопилота.

Маск отметил, что рейтинг безопасности Tesla очень высок, а американское ведомства NASA использует ракеты компании SpaceX для отправки людей в космос. Это свидетельствует о том, что компания придает большое значение безопасности.

В настоящее время французские правоохранители устанавливают все обстоятельства аварии. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал, что китайская космическая ракета вышла из строя после запуска. На борту ракеты-носителя находилось несколько спутников. В результате неудачного запуска все аппараты были потеряны. По данному факту уже начато расследование, которое должно установить причину произошедшего. 

Также сайт "Комментарии" писал, что легкомоторный самолет рухнул в болотистой местности у восточного побережья Австралии. на борту воздушного судна находилось четверо человек (один пилот и трое пассажиров). В результате аварии никто не выжил. Среди жертв двое несовершеннолетних.


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Источник: https://www.ixbt.com/news/2021/12/18/tesla-model-3.html
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