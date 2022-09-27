

















Компания самого богатого человека на планете Илона Маска закупает технику у украинского производителя DroneUA. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на одного из основателей отечественной компании Валерий Яковенко, озвучившего новость в подкасте "Боль украинского ИТ".



Илон Маск покупает детали для своей компании в Украине. Фото с открытых источников

Валерий Яковенко заявил, что его компания начала производить качественные энергосберегающие батарейки. Именно из-за такой особенности компания через своих поставщиков техники получила 3 марта запрос от Илона Маска, а точнее его компании SpaceX. о поставках больших батареек для Starlink.

Далее Яковенко сообщил, что большинство приборов Starlink в Украине работает именно на батарейках от компании DroneUA. Сама же компания специализируется на реализации дронов.

Видеоинтервью с соучредителем компании DroneUA Валерием Яковенко можно просмотреть ниже:

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Илон Маск и еще восемь из десяти самых богатых людей мира за один день потеряли 50 млрд долларов. Сам самый богатый мужчина на планете снизил свое состояние на 8 млрд из-за падения акций компаний на бирже. Интересно, что в целом с начала года почти все богатые миллиардеры теряют деньги. Единственными умножившими деньги оказались индийские

Также "Комментарии" писали, что Билл Гейтс изобрел "волшебные семена". Американский бизнесмен и благотворитель считает, что такой продукт спасет человечество от голода. Такими семенами оказался особый сорт кукурузы, созданный биологами фонда Гейтса. Уже известны первые результаты выращивания растения – кукуруза в Кении дала на 66% больше урожая по сравнению с обычными сортами.





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