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Илон Маск нанял на работу 14-летнего гения

Американский вундеркинд с июля начнет работу в компании Илона Маска.

сегодня, 19:05
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Автор:

Slava Kot

Компания Илона Маска SpaceX наняла нового программиста. Им оказался 14-летний гений Кайран Куази. Парень в середине июня станет одним из самых молодых выпускников университета Санта-Клара за его более чем 172-летнюю историю. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание The Guardian.

Илон Маск нанял на работу 14-летнего гения

Американский вундеркинд Кайран Куази. Фото из открытых источников

Американский гений еще не может голосовать или управлять автомобилем из-за своего возраста, однако в июле он станет специалистом по программному обеспечению в компании SpaceX.


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"Я присоединяюсь к самой крутой компании в мире как инженер-программист в команде Starlink. Одна из немногих компаний, которая не использовала мой возраст в качестве произвольного и устаревшего показателя зрелости и мастерства", — написал Кайран.

В двухлетнем возрасте Кайран Куази начал говорить полными предложениями, а в третьем классе его родители и учителя поняли, что традиционное образование ему не нужно. Кайран в девять лет сдавал тест на интеллект и оказалось, что он выше чем у 99,9% людей и составил около 147 баллов. Любопытно, что интеллект Маска оценивается на уровне 155 баллов.

После этого Куази поступил в общественный колледж Лас-Позитас. В 11 лет перевелся на обучение в университет Санта-Клары для изучения информатики и инженерии. Кайран проходил преддипломную практику, связанную с искусственным интеллектом в компании Intel. И скоро присоединится к команде программистов космической компании SpaceX.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Маск поддержал американского ведущего, утверждающего, что Украина взорвала ГЭС.

Также "Комментарии" писали об Илоне Маске, который подтвердил, что в будущем изменит название соцсети Twitter.



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Источник: https://www.theguardian.com/science/2023/jun/13/spacex-starlink-hire-child-college-graduate
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