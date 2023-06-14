Компания Илона Маска SpaceX наняла нового программиста. Им оказался 14-летний гений Кайран Куази. Парень в середине июня станет одним из самых молодых выпускников университета Санта-Клара за его более чем 172-летнюю историю. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание The Guardian.

Американский вундеркинд Кайран Куази. Фото из открытых источников

Американский гений еще не может голосовать или управлять автомобилем из-за своего возраста, однако в июле он станет специалистом по программному обеспечению в компании SpaceX.

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"Я присоединяюсь к самой крутой компании в мире как инженер-программист в команде Starlink. Одна из немногих компаний, которая не использовала мой возраст в качестве произвольного и устаревшего показателя зрелости и мастерства", — написал Кайран.

В двухлетнем возрасте Кайран Куази начал говорить полными предложениями, а в третьем классе его родители и учителя поняли, что традиционное образование ему не нужно. Кайран в девять лет сдавал тест на интеллект и оказалось, что он выше чем у 99,9% людей и составил около 147 баллов. Любопытно, что интеллект Маска оценивается на уровне 155 баллов.

После этого Куази поступил в общественный колледж Лас-Позитас. В 11 лет перевелся на обучение в университет Санта-Клары для изучения информатики и инженерии. Кайран проходил преддипломную практику, связанную с искусственным интеллектом в компании Intel. И скоро присоединится к команде программистов космической компании SpaceX.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Маск поддержал американского ведущего, утверждающего, что Украина взорвала ГЭС.

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