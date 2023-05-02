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IBM заменит часть сотрудников искусственным интеллектом

Искусственный интеллект во многих случаях демонстрирует большую эффективность, чем человек

сегодня, 15:52
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Автор:

Константин Куликов

Корпорация IBM сократит прием нового персонала на позиции, которые может заменить искусственным интеллектом, заявил ее глава Арвинд Кришна. По его словам, речь идет о 7800 рабочих местах. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на DW.

IBM заменит часть сотрудников искусственным интеллектом

Искусственный интеллект вступил в конкуренцию с человеческим

Американская корпорация International Business Machines (IBM), являющаяся одним из мировых лидеров по производству компьютерной техники и программного обеспечения, планирует сократить прием персонала на некоторые позиции из-за возможности выполнять данные виды деятельности с использованием искусственного интеллекта (ИИ). Глава концерна Арвинд Кришна ожидает, что в ближайшие пять лет с помощью ИИ и автоматизации можно будет возместить около трети рабочих мест в ряде сфер, в частности, в области управления персоналом. Речь идет о примерно 7800 позициях. Об этом он заявил в интервью агентству Bloomberg.


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В связи с этим, по словам Кришны, в IBM частично или полностью откажутся от приема на работу новых сотрудников в некоторых подразделениях, которые не имеют прямого контакта с клиентами. В этих сферах корпорации сейчас работают около 26 тысяч человек, отметил он. В области разработки программного обеспечения и в подразделениях, взаимодействующих с клиентами, по-прежнему будут трудоустраиваться новые сотрудники. Всего корпорация насчитывает около 260 тысяч работников.

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